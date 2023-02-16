Тысячная, юбилейная!

Свежий выпуск
496
Любовь Доброта

В Туркестанской области открылась тысячная по счету школа.

Она появилась в самом густо­населенном районе области – Сарыагашском. Возводить общую среднюю школу № 78 в микрорайоне «Самал» города Сарыагаша начали в 2020 году. Трехэтажное здание с ярким фасадом привлекательно не только внешне, но и отличается комфортом, созданным для школяров. Проект рассчитан на 900 учеников.

Кабинеты химии, физики, труда и информатики пол­ностью оснащены современным оборудованием. В школе есть биб­лиотека с читальным и медиа­залами. Работают большой спортзал, столовая на 300 мест, два медицинских кабинета со специальным оборудованием. Установлена противопожарная сигнализация, оборудованы система централизованного водоснабжения и отопления, внутренние сан­узлы. Безопас­ность учеников обеспечивают 17 наружных и 60 внутренних камер видеонаб­людения. Территория перед входом в школу благоустроена, уложен асфальт, есть зеленые насаждения.

В торжественной церемонии открытия юбилейной школы принял участие аким Туркестан­ской области Дархан Сатыбалды, поздравивший учащихся и учителей с возможностью учиться и работать в современных условиях.

– Глава государства поручил создавать все условия для детей, всесторонне развивать талант­ливых, образованных, склонных к спорту учеников, – отметил Дархан Сатыбалды. – Эта задача очень важна для нашего региона, ведь пятая часть всех детей в нашей стране рождается в Туркестанской области.

По его словам, в регионе сейчас более 700 тыс. детей. Функ­ционируют около 2 400 организаций образования. До 2025 года планируется поэтапное строи­тельство еще 96 школ. Аким выразил уверенность, что такая поддержка со стороны государства вдохновит педагогов и положительно повлияет на качество образования подрас­тающего поколения.

Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране по рождаемости и демографическому росту. В регионе проживает 10,7% населения страны. В декабре 2022 года численность населения Туркестанской области достигла 2 116 450 человек. 75,5% составляет сельское население.

В прошлом году в области родились 57 429 детей, в том числе 605 близнецов и 12 тройняшек. В 1 364 дошкольных организациях области воспитываются 159 113 детей, а в одной тысяче школ региона обучаются 514 018 учащихся.

Такое количество детей ставит перед властями задачу ежегодно увеличивать число школ. Поэтому в области ведется интенсивная работа по обеспечению ученическими местами, ликвидации аварийных школ, а также учебных заведений, расположенных в приспособ­ленных зданиях.

Проблема дефицита школ поэтапно выходит из острой фазы. В 2022-м была введена в эксплуатацию 21 школа. Решена проблема двух трехсменных школ. В этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 20 школ. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Туркестанской облас­ти планируется строительство 63 школ. Из них в 2023 году выделены средства на начало строительства 31 школы.

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Сапарбаеву вручили медаль "Еңбек ардагері"
Источник достоверности и правдивости
Вахтеры, на выход!
Вопрос особой важности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]