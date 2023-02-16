Тысячная, юбилейная!

Она появилась в самом густо­населенном районе области – Сарыагашском. Возводить общую среднюю школу № 78 в микрорайоне «Самал» города Сарыагаша начали в 2020 году. Трехэтажное здание с ярким фасадом привлекательно не только внешне, но и отличается комфортом, созданным для школяров. Проект рассчитан на 900 учеников.

Кабинеты химии, физики, труда и информатики пол­ностью оснащены современным оборудованием. В школе есть биб­лиотека с читальным и медиа­залами. Работают большой спортзал, столовая на 300 мест, два медицинских кабинета со специальным оборудованием. Установлена противопожарная сигнализация, оборудованы система централизованного водоснабжения и отопления, внутренние сан­узлы. Безопас­ность учеников обеспечивают 17 наружных и 60 внутренних камер видеонаб­людения. Территория перед входом в школу благоустроена, уложен асфальт, есть зеленые насаждения.

В торжественной церемонии открытия юбилейной школы принял участие аким Туркестан­ской области Дархан Сатыбалды, поздравивший учащихся и учителей с возможностью учиться и работать в современных условиях.

– Глава государства поручил создавать все условия для детей, всесторонне развивать талант­ливых, образованных, склонных к спорту учеников, – отметил Дархан Сатыбалды. – Эта задача очень важна для нашего региона, ведь пятая часть всех детей в нашей стране рождается в Туркестанской области.

По его словам, в регионе сейчас более 700 тыс. детей. Функ­ционируют около 2 400 организаций образования. До 2025 года планируется поэтапное строи­тельство еще 96 школ. Аким выразил уверенность, что такая поддержка со стороны государства вдохновит педагогов и положительно повлияет на качество образования подрас­тающего поколения.

Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране по рождаемости и демографическому росту. В регионе проживает 10,7% населения страны. В декабре 2022 года численность населения Туркестанской области достигла 2 116 450 человек. 75,5% составляет сельское население.

В прошлом году в области родились 57 429 детей, в том числе 605 близнецов и 12 тройняшек. В 1 364 дошкольных организациях области воспитываются 159 113 детей, а в одной тысяче школ региона обучаются 514 018 учащихся.

Такое количество детей ставит перед властями задачу ежегодно увеличивать число школ. Поэтому в области ведется интенсивная работа по обеспечению ученическими местами, ликвидации аварийных школ, а также учебных заведений, расположенных в приспособ­ленных зданиях.

Проблема дефицита школ поэтапно выходит из острой фазы. В 2022-м была введена в эксплуатацию 21 школа. Решена проблема двух трехсменных школ. В этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 20 школ. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Туркестанской облас­ти планируется строительство 63 школ. Из них в 2023 году выделены средства на начало строительства 31 школы.