Тюленя закидали камнями на пляже в Актау (видео)

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали видео с каспийским тюленем, которого закидали камнями на пляже в городе Актау, сообщает Каzpravda.kz.

Видео опубликовал в своем аккаунте в Istagram местный блогер. На кадрах видно, как отдыхающее на берегу моря краснокнижное животное подверглось атаке маленького мальчика, который начал бросать в тюленя камни. Казахстанцы оставили десятки гневных комментариев под постом.

«11 июля каспийский тюлень вышел на берег пляжа в Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий.

Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря», – отметили в Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Казахстана). За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрена ответственность по статье 316 УК РК.