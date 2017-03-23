​Тюлькубасские соки – в Китай

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Производство запустили в прошлом году, установив самое современное оборудование. Его мощность позволяет производить до 8 млн литров натурального сока в год. Кроме соков ТОО «Арсен Ас» выпускает плодово-ягодный концентрат, перерабатывая до 250 тонн яблок и томатов в сезон.

Новое предприятие в ауле Керейит обошлось в 600 млн тенге. Из этой суммы 120 млн тенге на строительство производственного ангара предприниматель вложил сам, а оборудование приобретено при помощи льготного лизингового кредита. Его выдал региональный инвестиционный центр «Онтустик» под 8% годовых сроком до 2020 года.