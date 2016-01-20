​Тюльпаны, экотуризм и Шелковый путь

Итогом работы стала разработка логотипов, за основу которых взяты достопримечательности области, в частности, образ Великого шелкового пути, родины тюльпанов и экотуризм. Разрабатывая бренд, С. Буксиков попытался повысить уникальную репутацию области. Примером для него стал имидж мировых столиц и ассоциации, связанные с ними. К примеру, Париж – это романтика, Дубаи – уверенность, Гонконг – торговля, Милан – стиль, Нью-Йорк – энергия, Токио – современность и т. п.

– Бренд Южно-Казахстанской области должен олицетворять южный край, – считает Б. Атамкулов. – Наш бренд не должен быть похож ни на один мировой бренд, содержать наши все самые главные ценности. Гости, приезжающие к нам, должны сразу ощущать, что находятся в Южно-Казахстанской области.

В ходе встречи глава региона предложил разработать программу по продвижению логотипа Ontustik бренд в других регионах страны и за рубежом. В частности, руководитель региона поручил проработать вопрос, чтобы логотип области на трех языках использовался на упаковке всех товаров местного производства, которые поставляются на внутренний и экспортируются на внешний рынки. Наряду с этим предложено создать бренды районов и городов области.