Тюльпаны родом из Казахстана, а голландцы их выращивают!

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Глеб МАЛЫХ
– Данный номер посвящен голландскому опыту развития нефтесервисной отрасли, – говорит генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Дауржан Аугамбай. – Примечательно то, что журнал вышел в свет ровно 23 года спустя после того, как были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов. В своем интервью Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан господин Ханс Дриссер рассказал о становлении голландской нефтесервисной индустрии, поделившись, с какими проб­лемами и трудностями пришлось столкнуться стране прежде, чем она достигла мирового уровня экспортера высокотехнологичных неф­тесервисных услуг. Посол призывает к интенсификации экономического сотрудничества между Нидерландами и Казахстаном не только в нефтегазовой отрасли, но и в сельском хозяйстве, отметив, что аграрная отрасль имеет огромный потенциал, являясь ключевым сектором для Казахстана.
Следует отметить, что Нидерланды – второй по величине экспортер в области сельского хозяйства и основной международный инвестор в садоводческой отрасли. Говоря о сотрудничестве в этой области, г-н Дриссер отмечает на страницах журнала: «Тюльпаны родом из Казахстана, а голландцы их выращивают!» Посол также отметил важность вступления Казахстана в ВТО, подчеркнув, что, несмотря на сложности, которые казахстанские компании будут испытывать в краткосрочном периоде, членство в ВТО предоставляет возможности для дальнейшего развития экономики Казахстана, а также привлечения новых инвестиций, ноу-хау и технологий.
Дипломат отметил важность и своевременность Президентского Плана нации «100 конкретных шагов», который, по словам посла, открывает Казахстан для иностранных инвесторов. Эти реформы могут создать благоприятную среду для привлечения иностранных инвестиций в Казахстан путем улучшения юридической защиты инвесторов и приведения местного законодательства в полное соответствие международным стандартам. Важность верховенства права, независимой и эффективной судебной системы, и арбитража являются важными условиями, на которые обращают внимание иностранные инвесторы. Успешная реализация реформ в Казахстане сулит ему светлое будущее и потенциал при его выгодном стратегическом местоположении в мире. Особенно это необходимо, учитывая растущую роль Казахстана в структуре ООН. Мир нуждается в Казахстане как в союзнике в борьбе с изменением климата и рядом других экологических проблем, говорится в журнальной статье.
В рамках рубрики, пос­вященной Голландии, в издании также опубликовано интервью руководителя Голландской нефтесервисной ассоциации IRO, в котором он делится своими мыслями по поводу развития казахстанско-голландских отношений в рамках имеющихся торгово-экономических площадок. Г-н Хервинг Ганц, руководитель геохимического подразделения концерна Shell, являю­щегося одним из крупных якорных инвесторов Казахстана, рассказал о проектах, реализованных голландской компанией в Казахстане, уделив внимание разработанной «Дорожной карте по технологическому развитию и голландским технологиям в нефтегазовой отрасли», которые успешно применяются в Казахстане.
Кроме вышеуказанных статей, журнал предлагает читателям глубокие аналитические статьи, посвященные теме падения цен на нефть, делая свои прогнозы, анализируя ситуацию в связи с падением цен на нефть. В этой части аналитики KazService и агентства Thomson Reuters провели широкий анализ не только по Казахстану, но и на мировых рынках.
На страницах сентябрьского номера журнала также пуб­ликуются ценные рекомендации крупных операторов – «Тенгизшевройл» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (NCOC), в которых отечественным компаниям даются советы по успешному прохождению предквалификации и анализируются ошибки, с которыми сталкиваются казахстанские компании при прохождении через сложный процесс предквалификации.
Электронные версии журнала доступны на сайте: www.kazservice.kz

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