Тюркская академия почтила память азербайджанцев-жертв политических репрессий в музее «АЛЖИР»

Международная Тюркская академия провела мероприятие в мемориально-музейном комплексе «АЛЖИР», посвященное памяти жертв политических репрессий в Азербайджане.

Мероприятие было приурочено к 130-летию со дня рождения Ахмеда Джавада (Джавада Мухаммедали оглу Ахундзаде), крупнейшего представителя тюркской литературы, автора гимна Азербайджана, просветителя, видного общественного деятеля.

В мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, советник Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Казахстане Ровшан Казымов, директор Института истории государства Еркин Абиль, профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, член-корреспондент Национальной академии наук РК Амантай Шарип, директор мемориально-музейного комплекса «АЛЖИР» Самат Тергембаев, директор филиала Союза писателей Казахстана в г. Нур-Султан Даулеткерей Капулы, представители азербайджанской диаспоры, а также руководители организаций, присутствовали представители интеллигенции и видные ученые.

Участники мероприятия почтили память жертв репрессий и возложили цветы к «Стене памяти».

Далее участники ознакомились с экспозициями музея и посмотрели тематическую выставку об азербайджанцах, отбывавших наказание в лагере «АЛЖИР», созданную в рамках данного мероприятия. В их числе экспозиция, посвященная супруге А. Джавада Ахунд-Заде Шукурии Сулейман гызы, находившейся в депортации в Казахстане в период с 1938 по 1945 годы.

Выступая на заседании, глава Академии Д. Кыдырали рассказал о месте и роли личности А. Джавада для тюркского мира.

«Символично, что сегодняшнее мероприятие пройдет в мемориальном комплексе «АЛЖИР». Ахмед Джавад – личность, посвятившая свою сознательную жизнь освобождению азербайджанского народа и ставшая жертвой репрессий на этом пути. Его супруга Ахунд-Заде Шукурия Сулейман гызы также была депортирована в Казахстан, и провела в лагере «АЛЖИР» восемь лет. А. Джавад является общей фигурой не только азербайджанского народа, но и тюркского мира. Он является одним из выдающихся видных тюркских деятелей, таких как Ахмет Байтурсынов, Мирза Фатали Ахунд-заде, Гасанбек Зардаби, Мустафа Шокай, Ишенали Арабаев. В возрасте 26-28 лет он, навсегда запечатлел слова государственного гимна братского Азербайджана как манифест свободы. Его жизнеутверждающие произведения оказали огромное влияние на формирование тюркского сознания. В этот период он стал предвестником не только независимости Азербайджана, но также освобождения Анатолии и Туркестана».

Кроме того, вниманию гостей был представлен документальный фильм о биографии выдающегося деятеля А. Джавада, включающий памятное интервью его супруги Ахунд-Заде Шукурии Сулейман гызы.

В завершение мероприятия была совершена молитва, посвященная памяти жертв репрессий.

Стоит отметить, что в этом году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о праздновании 130-летия со дня рождения А. Джавада. В этой связи Международная Тюркская академия также включила этот юбилей в список знаменательных дат 2022 года, и организовала ряд масштабных мероприятий.