​Тюркская интеграция

Об этом в рамках визита в Тюркскую академию сообщил министр иностранных дел Рес­публики Казахстан Кайрат Абдрах­манов. Он подчеркнул, что членами совета ведется работа по завершению процесса институционализации Тюркской академии и выведения на качественно новый уровень тюркского культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, что созданная в 2010 году по инициативе Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева Тюркская академия в нынешнем году отметила свое 8-летие.

– За короткий период академией была проделана большая работа, внесен весомый вклад в развитие культурно-исторического и научно-исследовательского сотрудничества между государствами – членами Совета сотрудничества тюркоязычных стран – Азербайд­жана, Казахстана, Кыргызстана и Турции (Тюркский совет). Академия преобразовалась в интеллектуальную организацию, – отметил глава МИД.

Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали в свою очередь поблагодарил Главу государства и Министерство иностранных дел за оказываемую поддержку в становлении научной организации международного уровня и заверил, что коллектив академии приложит все усилия для развития сотрудничества между тюркскими государствами.

– Академия ведет большую науч­но-исследовательскую работу по изучению наследия тюркского мира. Мы завершили работу по разработке учебников средних школ «Общая тюркская история» и продолжаем работу над проектами учебников «Общая тюркская литература» и «Общая тюркская география» до XV века. Помимо этого сотрудники академии разрабатывают два проекта – «Аталар мирасы» и «Тюркбарометр», – сказал Дархан Кыдырали.

Кайрат Абдрахманов наградил почетными грамотами сотрудников академии за продвижение международных инициатив в научно-исследовательской области и развитие тюркского сот­рудничества, а также передал в фонд Тюркской академии книги о внешнеполитической деятельности Главы государства и МИД.