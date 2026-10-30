Тюркские страны смогут воспользоваться возможностями Транскаспийской ВОЛС

Фото: Акорда

Глава государства считает, что развитие цифровизации и искусственного интеллекта – требование сегодняшнего дня. Наши государства активно занимаются масштабной цифровой трансформацией. Казахстан поставил перед собой цель стать цифровым государством. В этом направлении проводится значительная работа. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане создан центр искусственного интеллекта Alem.aI. Открыт университет Qazaq AI Research University по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Формируется Долина центров обработки данных общей мощностью 1 гигаватт. Запущены два суперкомпьютера и вскоре начнет работу третий очень мощный суперкомпьютер. Приняты Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте.