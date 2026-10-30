Тюркские страны смогут воспользоваться возможностями Транскаспийской ВОЛС

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на 13-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства считает, что развитие цифровизации и искусственного интеллекта – требование сегодняшнего дня. Наши государства активно занимаются масштабной цифровой трансформацией. Казахстан поставил перед собой цель стать цифровым государством. В этом направлении проводится значительная работа. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане создан центр искусственного интеллекта Alem.aI. Открыт университет Qazaq AI Research University по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Формируется Долина центров обработки данных общей мощностью 1 гигаватт. Запущены два суперкомпьютера и вскоре начнет работу третий очень мощный суперкомпьютер. Приняты Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте.
«При необходимости, мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере с братскими тюркскими странами. Как всем хорошо известно, в мае этого года на встрече в Туркестане мы обсуждали перспективы развития искусственного интеллекта и цифровизации. По итогам данного мероприятия реализуется ряд важных инициатив. Кроме того, недавно между Казахстаном и Азербайджаном была запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи. Возможностями этого уникального проекта смогут воспользоваться и тюркские государства. Вместе с тем предстоит в кратчайшие сроки осуществить значительную работу. В частности, следует ускорить реализацию инициатив по созданию Совета по кибербезопасности, а также центров цифрового мониторинга и инноваций. Несомненно, данные проекты будут способствовать дальнейшему расширению партнерства наших стран в цифровой сфере», – подчеркнул он.