Тюркские языки в контексте инноваций

Она была организована НИИ «Искусственный интеллект» ЕНУ им. Л. Гумилева под руководством Алтынбека Шарипбаева совместно с НИИ «Прикладная семиотика» Академии наук Республики Татарстан.

Специалисты обсуждали актуальные вопросы компьютерной обработки тюркских языков, в частности такие направления компьютерной лингвистики, как национальная локализация компьютерных систем: морфологической и синтаксической обработки текстов, распознавания и синтеза речи, семантической обработки текстов, машинного перевода, а также интеллектуальные системы и технологии для обучения и латинизации тюркских языков.

На пленарном заседании с докладами выступили академик Академии наук Республики Татарстан, доктор технических наук Джавдета Сулейманова, профессор Стамбульского технического университета Исреф Адали и другие.

Алтынбек Шарипбаев отметил всю важность проделанной работы по компьютеризации тюркских языков: казахского, татарского, турецкого, кыргызского, каракалпакского, узбекского, башкирского и других. Он отметил необходимость совершенствования системы автоматического перехода с одного языка на другой на всех электронных носителях информации. А основное внимание было сосредоточено на теме латинизации казахского языка, которая обсуждалась на заседании «круглого стола» с участием отечественных и зарубежных представителей.

По итогам конференции выдвинуто предложение о соз­дании ассоциации «Компьютерная лингвистика тюркских языков».

Айнур КЕМБАЕВА, Астана