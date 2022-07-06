Тюркский агрофорум

В Ташкенте прошло первое заседание министров сельского хозяйства государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам развития агропромышленного комплекса в тюркских странах.

Торговые отношения между Казахстаном и членами ОТГ обладают большим потенциалом для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Несмотря на пандемию и сопутствующие факторы, экспорт продукции АПК Казахстана в 2021 году составил 3,7 млрд долларов. При этом около 36% от всей продукции (1,3 млрд долларов) было экспортировано в страны ОТГ. Товарооборот сельхозпродукции между РК и странами ОТГ за 2021 год составил 1,79 млрд долларов, что на 17,1% больше чем за аналогичный период 2020 года (1,533 млрд долларов).

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в своем выступлении отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, принятие мер реа­гирования на чрезвычайные ситуации, а также повышение эффективности взаимных поставок продовольствия.

– Казахстан является основной страной в обеспечении продовольственной безопасности во всем Центрально-Азиатском регионе, занимая лидирующие позиции по производству и экс­порту зерновых и масличных культур. Принимая во внимание географическое расположение, богатые земельные ресурсы, а также благоприятные климатические условия, агропромышленный комплекс Казахстана в будущем может играть важную роль в стабилизации и улучшении продовольственной ситуа­ции в мире, – сказал министр.

Кроме того, в рамках визита заместитель директора проектного департамента KAZAKH INVEST Сауле Сабыр презентовала инвестиционные возможности Казах­стана. Также была проведена встреча с главой турецкой компании Tat Gida Евреном Албачом по вопросу создания проекта по переработки томатов. На данный момент проект, сопровождаемый KAZAKH INVEST, находится в активной фазе разработки, проводятся переговоры с финансовыми институтами.

Организация тюркских государств – международная организация, объединяющая пять государств и две страны-наблюдателя с общим охватом населения более 150 млн человек. Благодаря выстроенным экономическим диалогам, налаженному процессу взаимодействия и механизмами осуществления мер доверия ОТГ имеет перспективу стать эффективным инструментом для совместного противостоя­ния новым вызовам и угрозам.