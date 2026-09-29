Тюркский мир: новые источники и материалы

Мероприятие, объединившее широкий круг ученых ряда стран, стало завершающим этапом реализации целевой программы «Ранняя и средневековая история, культура тюркского мира по новым уникальным материалам Ватикана и стран Западной Европы». В ее основе лежит инициатива Президента, направленная на поиск историчес­кого наследия Казахстана в крупнейших архивах и библиотеках мира, пополнение источниковой базы национальной истории новыми материалами. Реализация этого проекта осуществлена на базе Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова.

На конференции были затронуты следующие направления исследований: политическая история тюркских народов IV–XIV веков; ватиканские и западноевропейские источники; картографическая, визуальная и текстовая репрезентация тюркского мира. Конференция проходила в офлайн и онлайн-форматах.

Участвующий в ее работе вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов зачитал приветственное слово от имени Вице-Президента РК Ерлана Карина. В нем было отмечено, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял отношения между Казахстаном и Святым Престолом на новый уровень, придав особое значение развитию духовного, культурного и научного сотрудничества в ходе встреч с Папой Римским Франциском. Благодаря этому казахстанским ученым открылся путь к исследованию исторических материалов в Ватиканской апостольской библиотеке и Апостольском архиве, доступ к которым ограничен специальными требованиями.

О необходимости углубленного изучения архивных данных говорил Апостольский нунций, Чрезвычайный и Полномочный представитель Ватикана в Казахстане, архиепископ Джордж Панамтундил. Обращаясь к участникам конференции, он выделил главенствующую роль архивов в диалоге культур:

– Хранящиеся рукописи, старинные карты, отчеты путешественника, дипломатические письма помогают выявить потерянные связи, понять, что культуры, которые сегодня кажутся обособленными, на самом деле взаимодействовали веками, влияя друг на друга.

Научным руководителем программы был доктор исторических наук Калкаман Жумагулов. В ходе исследований группа ученых работала в Апостольском архиве и библиотеке Ватикана, а также в крупнейших библиотеках и исследовательских центрах Италии, Венгрии, Германии, Франции, Австрии, Испании и Великобритании. В результате научных экспедиций были выявлены и проанализированы важные документы XIII–XV веков, отражающие дипломатические контакты, переписку, политические отношения и религиозные миссии между тюркскими и монгольскими правителями и главами Ватикана. Результаты исследований представлены в девяти статьях в научных изданиях, индексируемых базой Scopus.

Одним из главных итогов программы стала коллективная монография «История и культура Тюркского мира: уникальные материалы Ватикана и стран Западной Европы». Она изобилует факсимиле рукописей, книг и карт, перечнями источников и научными указателями. Издание получило высокую оценку в международных научных кругах.