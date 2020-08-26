У 173 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

Коронавирус
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 173 человека. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 26 августа сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 173 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 75 без клинических проявлений", - говорится в информации.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 16 / 3
город Алматы - 21 / 6
город Шымкент - 2 / 0
Акмолинская область - 7 / 4
Актюбинская область - 4 / 0
Алматинская область - 4 / 2
Атырауская область - 17 / 16
Восточно-Казахстанская область - 27 / 8
Жамбылская область - 3 / 1
Западно-Казахстанская область - 11 / 6
Карагандинская область - 19 / 4
Костанайская область - 9 / 6
Кызылординская область - 1 / 1
Мангистауская область - 5 / 5
Павлодарская область - 6 / 4
Северо-Казахстанская область - 11 / 5
Туркестанская область - 10 / 4

Всего в стране выявлены 105 075 заболевших.

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