У 173 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 173 человека. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 26 августа сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 173 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 75 без клинических проявлений", - говорится в информации.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 16
/ 3
город Алматы - 21
/ 6
город Шымкент - 2
/ 0
Акмолинская область - 7
/ 4
Актюбинская область - 4
/ 0
Алматинская область - 4
/ 2
Атырауская область - 17
/ 16
Восточно-Казахстанская область - 27
/ 8
Жамбылская область - 3
/ 1
Западно-Казахстанская область - 11
/ 6
Карагандинская область - 19
/ 4
Костанайская область - 9
/ 6
Кызылординская область - 1
/ 1
Мангистауская область - 5
/ 5
Павлодарская область - 6
/ 4
Северо-Казахстанская область - 11
/ 5
Туркестанская область - 10
/ 4
Всего в стране выявлены 105 075
заболевших.