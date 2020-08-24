У 175 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 175 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 24 августа сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 175 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 68 без клинических проявлений", - говорится в информации.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 8
/ 4
город Алматы - 12
/ 3
город Шымкент - 1
/ 0
Акмолинская область - 14
/ 8
Актюбинская область - 5
/ 2
Алматинская область - 7
/ 3
Атырауская область - 15
/ 13
Восточно-Казахстанская область - 28
/ 3
Жамбылская область - 6
/ 3
Западно-Казахстанская область - 13
/ 7
Карагандинская область - 20
/ 6
Костанайская область - 10
/ 5
Кызылординская область - 1
/ 1
Павлодарская область - 13
/ 3
Северо-Казахстанская область - 12
/ 3
Туркестанская область - 10
/ 4
Всего в стране выявлены 104 718
заболевших.