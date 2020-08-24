У 175 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

Коронавирус
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В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 175 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 24 августа сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 175 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 68 без клинических проявлений", - говорится в информации.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 8 / 4
город Алматы - 12 / 3
город Шымкент - 1 / 0
Акмолинская область - 14 / 8
Актюбинская область - 5 / 2
Алматинская область - 7 / 3
Атырауская область - 15 / 13
Восточно-Казахстанская область - 28 / 3
Жамбылская область - 6 / 3
Западно-Казахстанская область - 13 / 7
Карагандинская область - 20 / 6
Костанайская область - 10 / 5
Кызылординская область - 1 / 1
Павлодарская область - 13 / 3
Северо-Казахстанская область - 12 / 3
Туркестанская область - 10 / 4

Всего в стране выявлены 104 718 заболевших.

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