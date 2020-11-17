У 602 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 602 человека за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 17 ноября сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 602 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 33, Алматы - 36, Шымкент - 5, Акмолинская область - 33, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 24, Атырауская область - 14, Восточно-Казахстанская область - 221, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 28, Карагандинская область - 20, Костанайская область - 57, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 61, Туркестанская область - 5.