У Бахыта Султанова – новая должность

Бахыт Султанов назначен членом Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов.

«В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза», – говорится в собщении.

Бахыт Султанов с 2003 по 2006 год работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана.

В 2006-2007 годах – председатель Агентства по статистике, вице-министр финансов, министр экономики и бюджетного планирования РК.

С 2010 по 2013 год занимал должности помощника президента, заместителя руководителя Администрации президента Казахстана.

С 2013 по 2018 год – заместитель премьер-министра и министр финансов.

С 2018 по 2019 год – аким города Астаны.

С июня 2019 по январь 2022 года – министр торговли и интеграции Казахстана.

С января по август 2022 года был заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции.

Напомним, в середине июля текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговор заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову из-за ситуации с сахаром в стране.

15 августа 2022 года указом главы государства Султанов был освобожден от должности.