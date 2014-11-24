У берегов Крыма поймали ядовитую рыбу фугу

Рыбаки в Севастопольской бухте впервые поймали рыбу фугу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт
.
Странная форма рыб стала причиной их доставки в Институт биологии
южных морей. Там установили, что две особи в действительности являются
иглобрюхом, известным в Японии как фугу. Это одна из самых ядовитых рыб,
обитающих в теплых водах Индийского и Тихого океанов.
"Судя по всему, два экземпляра находились в Черном море несколько
месяцев. Как они сюда могли попасть, возможно, мы никогда и не узнаем.
Иглобрюх предпочитает теплые тропические воды, а за последние три недели
вода у берегов Севастополя резко охладилась", – рассказал научный
сотрудник Института биологии южных морей Александр Болтачев. Он добавил,
что фугу до того опасны, что их лучше не трогать голыми руками,
передает "Собеседник".
По словам ученых, рыба могла попасть к Крыму через проливы из Эгейского моря. В настоящее время фугу катастрофически распространилась в Средиземном море.
При правильном приготовлении фугу пригодна для еды и считается
деликатесом. Однако в руках неумелого повара может привести
к смертельному исходу.