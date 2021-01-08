У более 200 членов участковых избирательных комиссий выявили Covid-19 – ЦИК РК

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане у более 200 членов участковых избирательных комиссий выявили коронавирус. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Следует обратить внимание на то, что в соответствии с требованиями пункта 12 статьи 20 Конституционного закона "О выборах в РК" после того, как прошла регистрация кандидатов партийных списков, была проведена ревизия недопустимости присутствия ряда членов участковых избирательных комиссий в связи с конфликтом интересов, вызванного тем, что близкие родственники или непосредственные руководители оказались в партийных списках. Временно приостановлены полномочия 1 490 членов участковых комиссий в связи с недопущением конфликта интересов", – сообщил спикер на заседании ЦИК. 

По его словам, всего в эту кампанию задействованы 10 060 избирательных участков, в их составе 70 856 членов участковых избирательных комиссий. 

Петров также отметил, что в настоящее время в регионах проводится ПЦР-тестирование членов участковых избирательных комиссий на коронавирусную инфекцию.

"По оперативным данным, 21,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий прошли тестирование, из них по стране выявлено 232 положительных результата. В настоящее время в связи с Конституционным законом пункта 8 статьи 19 вышестоящие комиссии вправе назначить вместо выбывших членов комиссий временных, новых, до избрания на сессиях маслихатов, сессии уже пройдут после окончания избирательной компании", - сообщил он.

Спикер обратил внимание на то, что актуальный состав каждой избирательной комиссии с последними изменениями должен располагаться во всех участковых и территориальных избирательных комиссиях на информационных стендах.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в это воскресенье - 10 января 2021 года.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Одуванчики не отменить
Вручены государственные награды от имени Президента
Объединение истинных патриотов
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Лад в семье, мир – в общем доме
Инвестиции в успех
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]