У более 200 членов участковых избирательных комиссий выявили Covid-19 – ЦИК РК

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане у более 200 членов участковых избирательных комиссий выявили коронавирус. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Следует обратить внимание на то, что в соответствии с требованиями пункта 12 статьи 20 Конституционного закона "О выборах в РК" после того, как прошла регистрация кандидатов партийных списков, была проведена ревизия недопустимости присутствия ряда членов участковых избирательных комиссий в связи с конфликтом интересов, вызванного тем, что близкие родственники или непосредственные руководители оказались в партийных списках. Временно приостановлены полномочия 1 490 членов участковых комиссий в связи с недопущением конфликта интересов", – сообщил спикер на заседании ЦИК.
По его словам, всего в эту кампанию задействованы 10 060 избирательных участков, в их составе 70 856 членов участковых избирательных комиссий.
Петров также отметил, что в настоящее время в регионах проводится ПЦР-тестирование членов участковых избирательных комиссий на коронавирусную инфекцию.
"По оперативным данным, 21,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий прошли тестирование, из них по стране выявлено 232 положительных результата. В настоящее время в связи с Конституционным законом пункта 8 статьи 19 вышестоящие комиссии вправе назначить вместо выбывших членов комиссий временных, новых, до избрания на сессиях маслихатов, сессии уже пройдут после окончания избирательной компании", - сообщил он.
Спикер обратил внимание на то, что актуальный состав каждой избирательной комиссии с последними изменениями должен располагаться во всех участковых и территориальных избирательных комиссиях на информационных стендах.
Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в это воскресенье - 10 января 2021 года.