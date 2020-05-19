У более 400 детей был зафиксирован COVID-19 в Казахстане

Общество
3421
Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
За время пандемии COVID-19 у 425 казахстанских детей была выявлена новая инфекция. Об этом в ходе брифинга в Минздраве сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Всего по стране было зарегистрировано 425 случаев заражения среди детей. При выявлении инфекции все дети госпитализируются в инфекционные стационары. Дети до года – обязательно с мамой", – сообщила Бюрабекова.

Кроме того, по ее словам, бывают случаи, когда могут госпитализировать всю семью.

"Решение принимается непосредственно в регионе, поэтому зависит от коечного фонда", – резюмировала она.

Популярное

Все
Форсайт Академии наук
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
Возможности ИИ усугубляют риски
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Боевые задачи в мирных условиях
Молодежная дружба в рамках содружества
Молодежь против наркотиков
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Создана модель подземной гидросферы
Его благословил сам Кенен Азербаев
Внедряются стандарты Smart City
Дрон летает... под землей
Сократилась задолженность медорганизаций
Какая она – промышленность будущего?
В республике появится сеть региональных травматологических центров
Свыше 45 млрд тенге выделено на водоснабжение сел СКО
В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда
Улучшилась криминогенная ситуация
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Республиканское cовещание по укреплению межэтнического согл…
Как уберечься от теплового удара в жару – рекомендации Минз…
Сеткой огораживают дороги от скота, провоцирующего ДТП в об…
В МВД разъяснили поправки в закон "О госконтроле за оборото…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]