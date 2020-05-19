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За время пандемии COVID-19 у 425 казахстанских детей была выявлена новая инфекция. Об этом в ходе брифинга в Минздраве сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Всего по стране было зарегистрировано 425 случаев заражения среди детей. При выявлении инфекции все дети госпитализируются в инфекционные стационары. Дети до года – обязательно с мамой", – сообщила Бюрабекова.
Кроме того, по ее словам, бывают случаи, когда могут госпитализировать всю семью.
"Решение принимается непосредственно в регионе, поэтому зависит от коечного фонда", – резюмировала она.