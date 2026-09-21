У частных судоисполнителей выявили более полумиллиарда тенге неучтённых доходов

Закон и Порядок

В отношении ЧСИ, не устранивших нарушения, рассматривается вопрос о проведении налоговых проверок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Павлодарской области выявила факты сокрытия доходов частными судебными исполнителями (ЧСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

"В ходе анализа налоговой дисциплины установлено, что из 73 проверенных судебных исполнителей 53 имели неотражённые доходы. После вмешательства прокуратуры добровольно задекларировано 535,6 млн теңге.

По итогам камерального контроля в бюджет начислено и уплачено более 53 млн теңге индивидуального подоходного налога. Кроме того, взыскано 10,2 млн теңге пени за несвоевременную уплату налогов", - говорится в сообщении.

Работа по обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов продолжается. В отношении ЧСИ, не устранивших нарушения, рассматривается вопрос о проведении налоговых проверок.

#Павлодар #проверка #доходы #судоисполнители

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