У частных судоисполнителей выявили более полумиллиарда тенге неучтённых доходов

Прокуратура Павлодарской области выявила факты сокрытия доходов частными судебными исполнителями (ЧСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

"В ходе анализа налоговой дисциплины установлено, что из 73 проверенных судебных исполнителей 53 имели неотражённые доходы. После вмешательства прокуратуры добровольно задекларировано 535,6 млн теңге.

По итогам камерального контроля в бюджет начислено и уплачено более 53 млн теңге индивидуального подоходного налога. Кроме того, взыскано 10,2 млн теңге пени за несвоевременную уплату налогов", - говорится в сообщении.