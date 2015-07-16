У десантников юбилей Свежий выпуск 608 Вадим МАХИН, Алматы

Президент страны – Верховный Главнокомандующий ВС Нурсултан Назарбаев издал в июле 2000 года Указ о создании Аэромобильных войск. В честь этой знаменательной даты в войско­вой части 53975 прошли торжественные мероприятия.

На территории части была развернута выставка вооружения и военной техники. Алматинцы и гости города с интересом знакомились с новыми образцами летательных машин, бронетранс­портеров и автомобилей высокой проходимости, стрелкового оружия и парашютно-десантных систем.

Поздравив личный состав с праздником, командующий Аэромобильными войсками генерал-майор Даулет Оспанов отметил, что 6 июля для десантников тройной праздник. Это – День столицы, День рождения Президента страны – Верховного Главнокомандую­щего и День создания нового вида войск. Колыбелью казахстанских десантников является 35-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, сохранившая боевые традиции ВДВ времен Великой Отечественной войны. Много славных офицеров и генералов воспитала эта воинская часть. Она стала кузницей кадров и при формировании 37-й бригады, которая входит в состав коллективных сил быстрого реагирования и которая на международных учениях показывает достойные результаты.

Все годы Аэромобильные войска пополнялись новыми подразделениями, получали самое современное вооружение и технику, постоянно совершенствовали боевую подготовку. Сюда влились 44-я артиллерийская бригада, 42-я отдельная крылатая бригада связи. Здесь была сформирована 38-я миротворческая бригада специального назначения – гордость десантников. Она хорошо зарекомендовала себя при выполнении гуманитарной миссии в Ираке, и сейчас, если понадобится, по приказу Верховного Главнокомандующего готова отправиться в поход для выполнения любого боевого задания.

В честь 15-летия Аэромобильных войск большая группа военнослужащих и ветеранов была награждена памятными юбилейными медалями, нагрудными знаками и ценными подарками. После прохождения воинских подразделений торжественным маршем празднество развернулось по заранее отработанному сценарию. Большая группа десантников динамично и синхронно продемонстрировала строе­вые приемы с оружием и приемы рукопашного боя.

Зрители восторженно встретили дефиле военных духовых оркестров. С интересом наблюдали за боевым тактическим эпизодом, в ходе которого десантники окружили лагерь условного бандформирования. С вертолетов был высажен воздушный десант, вооруженные автома­тами парашютисты приземлялись в точно намеченном квадрате, бронетранспортеры вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов. Так что «бандформированию», которое незаконно проникло на чужую территорию, ничего не оставалось, как сложить оружие.

Завершились торжества массовыми показательными прыжками с парашютом и большим праздничным концертом.



