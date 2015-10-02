Свежий выпуск У «Динамо» характер победителя Юрий ЛИФИНЦЕВ

В кругу друзей

Лихие ветры перемен, промчавшиеся над страной в шальные ­90-е, наломали много дров и в большом спорте, и массовой физкультуре. Где сейчас мощные и славные спортобщества «Спартак», «Локомотив», «Кайрат», «Енбек», «Буревестник», «Торпедо» и другие? Похоже, что на заслуженном отдыхе, а вот «Динамо» выстояло, сохранило потенциал и людские ресурсы, тренерский состав и традиции побеждать. В приветствии министра внутренних дел РК, председателя ФСО «Динамо» Казахстана генерал-полковника полиции Калмуханбета Касымова, адресованном коллегам из других стран, говорится: «Динамо» РК сегодня объединяет более 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов и других специальных структур, постоянно совершенствует их физическую подготовку и культивирует 28 олимпийских видов спорта. И в наши дни мощная динамовская организация является флагманом развития физкультуры и спорта Республики Казахстан».

Лучшее тому подтверждение – итоги последних по счету летних Олимпийских игр в Лондоне. В 2012 году казахстанские спортсмены выиграли 13 медалей, из них 11 – на счету динамовских атлетов.

Наверное, не случайно праздник в Алматы организаторами был назван «Немеркнущая слава». Это и слава спортивная, и слава ратная, ведь воины-динамовцы были в первых окопах в сражениях Великой Отечественной войны. Участники Международного координационного совета динамовских организаций в ознаменование 70-летия Победы возложили цветы у монумента Славы в парке им. 28 героев-панфиловцев.

По-деловому, как это принято в МКС, были обсуждены текущие вопросы, а затем участников ждали торжественное заседание и товарищеский матч боксеров-динамовцев Казахстана и Кыргызстана.



Слово ветеранов

Среди большого количества гостей этого праздника нам хотелось бы выделить двоих прославленных спорт­сменов, специально прилетевших в Алматы за многие тысячи километ­ров. Двукратный олимпийский и пятикратный чемпион мира по классической борьбе Валерий Резанцев давно живет в Москве, в 70-х годах прошлого столетия выступал исключительно за Казахстан и представлял «Динамо». А Виктор Сватенко в 60–70-е годы был одним из ведущих пятиборцев Советского Союза, членом сборной большой страны и победителем многих международных турниров «рыцарей пяти качеств». С ними мы и беседовали после торжественного заседания.

– Валерий Григорьевич, что для вас спортивное общество «Динамо»?

– Если я «Динамо» отдал 29 лет своей жизни, значит, это хорошее спортивное общество. В плохом, наверное, не стал бы выступать.

– Тем более что в ваше время «Динамо» в классической борьбе было лидером в Советском Союзе.

– Тогда гремели и алма-атинское «Динамо», и Центральный совет «Динамо». Мы могли с успехом бороться с любой командой в Советском Союзе и мире. И, как сейчас говорят, «порвали» бы всех. У нас в динамовской команде было как минимум 5–6 чемпионов мира. Мы и показали высший класс в 1975 году, когда к нам в Алма-Ату приехали представители всех союзных республик. Тут мы их и «положили».

– Это было на VI летней Спартакиаде народов СССР. На своем ковре сразу пятеро казахстанцев выиграли золотые медали: Жаксылык Ушкемпиров, Василий Гримайло, Анатолий Быков, Анатолий Назаренко и Валерий Резанцев.

– Да, соперники приехали нас громить да разбрасывать, а я еще до начала турнира сказал: «По-моему, вы рано торопитесь»...

– Как вы отнеслись к предложению приехать в Алматы на юбилейные для «Динамо» торжества?

– С удовольствием! При этом замечу, что в Алматы я приезжаю каждый год, а иногда и по два раза в год. У меня и родители здесь похоронены, практически все оставшиеся родственники тоже в Алматы. Да и все друзья тут. Знаете, после 30 лет хороших друзей уже не найти, все они остались в городе моего детства и юности. А в Москве искать друзей оказалось пустым занятием: там можно найти товарищей, коллег по работе, а с кем учился в школе или институте – увы, там нет.

– Вы, наверняка, и как судья международной категории и просто как земляк, следите за выступ­лениями наших греко-римлян. Они явно задолжали своим болельщикам, давно не выигрывая золотых медалей ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира...

– Конечно же, слежу, и не только за борцами. С наслаждением недавно смотрел, как прекрасно бегает спринтерские дистанции и выиг­рывает золотые медали алматинка Виктория Зябкина. Честное слово, я с удовольствием поднял за нее бокал шампанского.

А уж за борьбой слежу само собой. И не буду скрывать: в предыдущие годы ее уровень в Казахстане был очень низким. Вы же сами говорите о том, что земляки на мировую высшую ступеньку пьедестала почета последний раз поднимались еще в прошлом веке. Пора исправлять положение.

– Сегодня вы пожелали казахстанским динамовцам в олимпийском Рио-де-Жанейро выиграть 15 медалей. Наверное, в Бразилии должны быть и награды палуанов?

– Естественно! У казахстанской команды и не так давно были взлеты, когда даже президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили говорил своим коллегам: «Вы там с казахами поаккуратнее, не все на совместных тренировках им выкладывайте, потому что они схватывают на лету».

– А вам ближе классическая борьба или греко-римская? В 1991 году в Советском Союзе переименовали федерацию и, соответственно, классическую борьбу стали называть греко-римской.

– Я до сих пор «классик», мне так ближе и дороже.

...Виктор Сватенко все это время стоял рядом и был готов к моему первому вопросу.

– На приглашение приехать в Алматы я сразу ответил утвердительно. У меня даже слезы гордости навернулись, честное слово. Рад за родной Казахстан, спорт­смены которого блестяще выступили на нескольких последних Олимпиадах. Не мог себе представить, что такие результаты возможны.

Часто за границей встречаюсь с нашими спортивными руководителями и атлетами, вновь и вновь разделяя радость и гордость за успехи земляков.

– Только что при вас Валерий Резанцев пожелал динамовцам Казахстана выиграть в Рио-де-Жанейро 15 медалей. А что вы от себя добавите к этим надеждам?

– Как ни странно, выскажу некоторые опасения. Я тоже всей душой за 15 медалей, но сначала нужно внимательно проследить за тем, чтобы скачки господина американского доллара не повлияли на количество выигранных казахстанцами олимпийских лицензий. В ближайшие месяцы спортсменам предстоит выступить на многих лицензионных турнирах, причем за рубежом, а это весьма дорогое удовольствие. Надо найти возможности вывезти на отборочные состязания всех потенциальных олимпийцев и набрать там максимум квот.

– С кем вы в Алматы встретились, обнялись, вспомнили молодые годы?

– С пятиборцами, фехтовальщиками, недавно ходил на матчи юниорского первенства мира по водному поло и там встретил хорошо знакомых мне ветеранов-ватерполистов.

Честно скажу: я всегда жалел, что в начале своей карьеры не перешел в спортивное общество «Динамо»...