У «Динамо» характер победителя

В кругу друзей Лихие ветры перемен, промчавшиеся над страной в шальные 90-е, наломали много дров и в большом спорте, и массовой физкультуре. Где сейчас мощные и славные спортобщества «Спартак», «Локомотив», «Кайрат», «Енбек», «Буревестник», «Торпедо» и другие? Похоже, что на заслуженном отдыхе, а вот «Динамо» выстояло, сохранило потенциал и людские ресурсы, тренерский состав и традиции побеждать. В приветствии министра внутренних дел РК, председателя ФСО «Динамо» Казахстана генерал-полковника полиции Калмуханбета Касымова, адресованном коллегам из других стран, говорится: «Динамо» РК сегодня объединяет более 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов и других специальных структур, постоянно совершенствует их физическую подготовку и культивирует 28 олимпийских видов спорта. И в наши дни мощная динамовская организация является флагманом развития физкультуры и спорта Республики Казахстан». Лучшее тому подтверждение – итоги последних по счету летних Олимпийских игр в Лондоне. В 2012 году казахстанские спортсмены выиграли 13 медалей, из них 11 – на счету динамовских атлетов. Наверное, не случайно праздник в Алматы организаторами был назван «Немеркнущая слава». Это и слава спортивная, и слава ратная, ведь воины-динамовцы были в первых окопах в сражениях Великой Отечественной войны. Участники Международного координационного совета динамовских организаций в ознаменование 70-летия Победы возложили цветы у монумента Славы в парке им. 28 героев-панфиловцев. По-деловому, как это принято в МКС, были обсуждены текущие вопросы, а затем участников ждали торжественное заседание и товарищеский матч боксеров-динамовцев Казахстана и Кыргызстана.
Слово ветеранов Среди большого количества гостей этого праздника нам хотелось бы выделить двоих прославленных спортсменов, специально прилетевших в Алматы за многие тысячи километров. Двукратный олимпийский и пятикратный чемпион мира по классической борьбе Валерий Резанцев давно живет в Москве, в 70-х годах прошлого столетия выступал исключительно за Казахстан и представлял «Динамо». А Виктор Сватенко в 60–70-е годы был одним из ведущих пятиборцев Советского Союза, членом сборной большой страны и победителем многих международных турниров «рыцарей пяти качеств». С ними мы и беседовали после торжественного заседания. – Валерий Григорьевич, что для вас спортивное общество «Динамо»? – Если я «Динамо» отдал 29 лет своей жизни, значит, это хорошее спортивное общество. В плохом, наверное, не стал бы выступать. – Тем более что в ваше время «Динамо» в классической борьбе было лидером в Советском Союзе. – Тогда гремели и алма-атинское «Динамо», и Центральный совет «Динамо». Мы могли с успехом бороться с любой командой в Советском Союзе и мире. И, как сейчас говорят, «порвали» бы всех. У нас в динамовской команде было как минимум 5–6 чемпионов мира. Мы и показали высший класс в 1975 году, когда к нам в Алма-Ату приехали представители всех союзных республик. Тут мы их и «положили». – Это было на VI летней Спартакиаде народов СССР. На своем ковре сразу пятеро казахстанцев выиграли золотые медали: Жаксылык Ушкемпиров, Василий Гримайло, Анатолий Быков, Анатолий Назаренко и Валерий Резанцев. – Да, соперники приехали нас громить да разбрасывать, а я еще до начала турнира сказал: «По-моему, вы рано торопитесь»... – Как вы отнеслись к предложению приехать в Алматы на юбилейные для «Динамо» торжества? – С удовольствием! При этом замечу, что в Алматы я приезжаю каждый год, а иногда и по два раза в год. У меня и родители здесь похоронены, практически все оставшиеся родственники тоже в Алматы. Да и все друзья тут. Знаете, после 30 лет хороших друзей уже не найти, все они остались в городе моего детства и юности. А в Москве искать друзей оказалось пустым занятием: там можно найти товарищей, коллег по работе, а с кем учился в школе или институте – увы, там нет. – Вы, наверняка, и как судья международной категории и просто как земляк, следите за выступлениями наших греко-римлян. Они явно задолжали своим болельщикам, давно не выигрывая золотых медалей ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира... – Конечно же, слежу, и не только за борцами. С наслаждением недавно смотрел, как прекрасно бегает спринтерские дистанции и выигрывает золотые медали алматинка Виктория Зябкина. Честное слово, я с удовольствием поднял за нее бокал шампанского. А уж за борьбой слежу само собой. И не буду скрывать: в предыдущие годы ее уровень в Казахстане был очень низким. Вы же сами говорите о том, что земляки на мировую высшую ступеньку пьедестала почета последний раз поднимались еще в прошлом веке. Пора исправлять положение. – Сегодня вы пожелали казахстанским динамовцам в олимпийском Рио-де-Жанейро выиграть 15 медалей. Наверное, в Бразилии должны быть и награды палуанов? – Естественно! У казахстанской команды и не так давно были взлеты, когда даже президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили говорил своим коллегам: «Вы там с казахами поаккуратнее, не все на совместных тренировках им выкладывайте, потому что они схватывают на лету». – А вам ближе классическая борьба или греко-римская? В 1991 году в Советском Союзе переименовали федерацию и, соответственно, классическую борьбу стали называть греко-римской. – Я до сих пор «классик», мне так ближе и дороже. ...Виктор Сватенко все это время стоял рядом и был готов к моему первому вопросу. – На приглашение приехать в Алматы я сразу ответил утвердительно. У меня даже слезы гордости навернулись, честное слово. Рад за родной Казахстан, спортсмены которого блестяще выступили на нескольких последних Олимпиадах. Не мог себе представить, что такие результаты возможны. Часто за границей встречаюсь с нашими спортивными руководителями и атлетами, вновь и вновь разделяя радость и гордость за успехи земляков. – Только что при вас Валерий Резанцев пожелал динамовцам Казахстана выиграть в Рио-де-Жанейро 15 медалей. А что вы от себя добавите к этим надеждам? – Как ни странно, выскажу некоторые опасения. Я тоже всей душой за 15 медалей, но сначала нужно внимательно проследить за тем, чтобы скачки господина американского доллара не повлияли на количество выигранных казахстанцами олимпийских лицензий. В ближайшие месяцы спортсменам предстоит выступить на многих лицензионных турнирах, причем за рубежом, а это весьма дорогое удовольствие. Надо найти возможности вывезти на отборочные состязания всех потенциальных олимпийцев и набрать там максимум квот. – С кем вы в Алматы встретились, обнялись, вспомнили молодые годы? – С пятиборцами, фехтовальщиками, недавно ходил на матчи юниорского первенства мира по водному поло и там встретил хорошо знакомых мне ветеранов-ватерполистов. Честно скажу: я всегда жалел, что в начале своей карьеры не перешел в спортивное общество «Динамо»...