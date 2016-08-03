У «Динамо» серьезная программа

Нечто похожее происходит и сейчас. В Рио-де-Жанейро едут 104 ведущих атлета Казахстана, 75 из которых представляют старейшую спортивную организацию. Это на одиннадцать динамовцев больше, чем 4 года назад выезжало в Лондон. Не случайно и сейчас у любителей спорта Казахстана огромные надежды на существенный медальный вклад в общую копилку, который должны внести представители «Динамо». Что по этому поводу думают в самом спортобществе? Об этом мы попросили рассказать начальника управления спорта Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николая КНЯЗЕВА.– Олимпиада нынче совершенно необычная, до сих пор известные события нервируют буквально всех. В психологическом плане это очень сложная ситуация, но спортсмены – народ сильный, они ничего не боятся. Даже придирки антидопинговых служб не должны повредить нашим олимпийцам выступить в Рио в полную силу. И очень наде­емся, что спортсмены Казахстана, и не только динамовцы, покажут в Бразилии свои лучшие результаты.Подготовка к Олимпийским играм – это, конечно, каждодневная и многолетняя работа. В декабре прошлого года в спортобществе был создан штаб по подготовке спортсменов к играм Олимпиады, и до отъезда атлетов за океан было проведено 6 заседаний. Штаб возглавил министр внутренних дел Казахстана генерал-полковник полиции, председатель ЦС ФСО «Динамо» Калмуханбет Касымов, в него также вошли первый заместитель председателя Центрального совета Аскар Омаркулов, ваш покорный слуга и другие динамовские специалисты спорта. В нынешнем году мы провели 6 совещаний, в том числе и выездные: во Всемирной академии бокса АИБА, на территории высокогорного курорта «Ак Булак», на спортивной базе в Алексеевке... Так планировали сроки этих совещаний, чтобы на местах были наши, динамовские борцы греко-римского и вольного стилей, боксеры. Говорили со спортсменами и тренерами, решали накопившиеся вопросы, провожали олимпийцев в Рио-де-Жанейро.По количеству завоеванных лицензий мы вышли на те показатели, которые так или иначе планировались в спортивном обществе. На Олимпиаде выступят 13 спортсменов-динамовцев из города Алматы, столько же – из Южно-Казахстанской области. Столичную динамовскую организацию в Рио представят 11 спортс­менов, 6 олимпийцев подготовила Алматинская, по 5 – Карагандинская и Северо-Казахстанская, 3 – Восточно-Казахстанская областные организации. У нас 18 лицензий в легкой атлетике, 11 – в гребле на байдарках и каноэ, 10 – в боксе, 8 – в тяжелой атлетике, 5 – в дзюдо и так далее.Из 75 спортсменов-динамовцев, как мы считаем, свыше 30 наших олимпийцев могут претендовать на завоевание мест с первого по пятое. Думаю, что болельщики-земляки отлично знают имена этих атлетов. Пловец Дмитрий Баландин выступит на дистанциях 100 и 200 метров брассом. В мировом рейтинге он находится в пятерке сильнейших, а все мы хорошо помним Баландина во время его блестящих выступлений и на летних Азиатских играх в Инчхоне (2014 год), и на Всемирной летней универсиаде в Кванджу (2015-й). В греко-римской борьбе у нас особые надежды на Нурмахана Тыналиева, Алмата Кебиспаева и Дос­жана Картикова. Кебиспаев был на Олимпиаде-2012 пятым, Тыналиев там, увы, травмировался, но у обоих спортсменов, что немаловажно, уже есть опыт участия в главных соревнованиях четырехлетия. Что касается Досжана Картикова, то сейчас он стоит пятым в мировом рейтинге в своей весовой категории.В вольной борьбе расчет строится на выступления Артаса Санаа, Даулета Шабанбая, Жулдыз Эшимовой, Екатерины Ларионовой и Эльмиры Сыздыковой. Впрочем, не будем забывать и об огромном соревновательном опыте Гюзель Манюровой.Надеемся на медали и в дзюдо. В последние месяцы не сходила с пьедесталов почета крупнейших международных соревнований Галбадрах Отгонцецег, хорошо подготовились к Играм лидеры мужской сборной Казахстана Елдос Сметов и Максим Раков. В современном пятиборье наши взоры – на Павла Ильяшенко, хорошие шансы у казахстанских гребцов...О тяжелой атлетике разговор особый. Здесь и после дисквалификации целой группы сильнейших казахстанских штангистов сбрасывать оставшихся со счетов не следует. Можно смело назвать имена всех 8 наших силачей, способных преподнести в Рио сюрпризы: и Маргариту Елисееву (весовая категория до 48 килограммов), и действующих чемпионов мира Нижата Рахимова (77 кг) и Александра Зайчикова (105 кг), здорово прибавивших в последние годы в результатах Арли Чонтея (56 кг) и Фархата Харки (62 кг)...Если сузить круг предполагаемых медалистов, то можно с полным основанием говорить о десяти-двенадцати спортсменах-динамовцах. Я рискну предположить, что с наградами из Рио приедут боксеры Иван Дычко и Данияр Елеусинов, борцы Нурмахан Тыналиев, Алмат Кебиспаев, Досжан Картиков и Артас Санаа, дзюдоисты Галбадрах Отгонцецег и Елдос Сметов...