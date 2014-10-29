У драчунов и убийц нашли особые гены

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Molecular Psychiatry, а кратко о них сообщает британское издание The Independent, передает Лента.ру
.
В своем исследовании специалисты изучили гены 753 заключенных из 19 крупнейших тюрем Финляндии. Среди них 215 человек, осужденных за
ненасильственные деяния, такие как, например, вождение в нетрезвом виде
или распространение наркотиков, и 538 преступников, получивших наказания
за убийства, покушения на убийства или побои.
При этом заключенные, совершившие более десяти тяжких преступлений, были отнесены в отдельную группу (84 человека). Именно этих людей и касаются
выводы исследователей.
По их словам, от пяти до десяти процентов всех тяжких насильственных преступлений в Финляндии можно отследить, выявляя лиц с особым
генотипом. Такие люди имеют особые формы генов MAO-A и CDH13.
Первый является основным регулятором допамина – нейромедиатора, ответственного за чувство удовлетворения и мотивации. У заключенных,
совершивших тяжкие преступления, специалисты отметили форму гена MAO-A,
которая плохо регулирует уровень допамина. В этом контексте такая
разновидность MAO-A получила название "ген воина". Она отвечает за
высокий уровень агрессии в ответ на провокации.
CDH13 связан с наркотической зависимостью и плохой управляемостью импульсивным поведением. С этим геном ученые связывают также и дефицит
внимания. У преступников, не совершивших деяния с применением насилия,
такие особые формы генов MAO-A и CDH13 не обнаружены.
Между тем многие эксперты заявляют о том, что пока рано делать выводы о генетических предпосылках агрессивного поведения и использовать
генетику для выявления лиц, потенциально способных на убийства и
изнасилования. По мнению ученых, влияние среды играет куда более
существенную роль в формировании личности преступников.