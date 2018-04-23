​У дружбы нет границ

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Елена Иванова

Глава МИД Казахстана передал турецкому лидеру приветствие и наилучшие пожелания от имени Президента Нурсултана Назарбаева.­ Как отметил Кайрат Абдрахманов, в Казахстане особо отмечают роль Реджепа Эрдогана в укреплении казахстанско-турецкого стратегического сотрудничества. Благодаря совместным усилиям прозвучало заявление лидеров Казахстана и Турции по активизации примирительных процессов в исламском мире. В рамках турецкого председательства в сентябре 2017 года состоялся первый саммит ОИС по науке и технологиям в Астане.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что планируемое в Анкаре заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством президентов двух государств придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии, и в связи с этим Реджеп Эрдоган предложил поставить новую цель – увеличить товарооборот до 10 млрд долларов.

Президент Турции отметил значение проходящего при поддержке Нурсултана Назарбаева Астанинского процесса по Сирии, который, по его мнению, повысил авторитет Казахстана на мировой арене. По словам Реджепа Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля.

Турецкий лидер также поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа.

В ходе переговоров Кайрата Абдрахманова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны договорились в скорейшем времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита Президента Казахстана в Анкару. Также прорабатывается заключение ряда экономических контрактов. Наиболее перспективными сферами сотрудничества являются транспорт, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, туризм. Казахстан заинтересован в развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран.

В Анкаре Кайрат Абдрахманов также провел встречу с председателем Парламента Турции Исмаи­лом Кахраманом. Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления межпарламентских связей и взаимодействия двух стран в международных парламентских организациях.

Глава МИД Казахстана встретился также за «круглым столом» с представителями крупных турецких компаний и почетными консулами Казахстана в Турции. К настоящему времени турецкие деловые круги инвестировали в экономику РК более 2 млрд долларов, а объем казахстанских инвестиций в Турцию составляет порядка 1 млрд долларов. Почетные консульства Казахстана действуют в турецких провинциях Адана, Бурса, Невшехир, Мерсин и городе Алания.

В рамках визита глава МИД ­Казахстана также провел встречу с руководителями ведущих политологических центров и обозре­вателями турецких средств массовой информации, на которой состоялся обмен мнениями о геополитической ситуации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

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