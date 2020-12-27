У двоих прилетевших из Анталии без ПЦР казахстанцев обнаружен коронавирус

У двоих казахстанцев – пассажиров рейса из Анталии, прилетевших без справки о сдаче ПЦР-теста, обнаружен коронавирус, передает Kazpravda.kz
.
По данным Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19
, 26 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Индии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.
По результатам ПЦР-анализа из 206 граждан РК, прилетевших в РК 25 декабря 2020 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Анталия – Нур-Султан выявлена коронавирусная инфекция.
Из 1 606 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 336 человек, без справок о ПЦР прибыли 270 граждан РК.
В том числе: в аэропорт г. Алматы прибыло 7 рейсов, 795 пассажиров, со справками - 706, без справок - 89; в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 416 пассажиров, со справками - 346, без справок - 70; в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 238 пассажиров, со справками - 135, без справок - 103; в аэропорт г. Караганды - 1 рейс, 142 пассажира, все со справками; в аэропорт г. Шымкент - 1 рейс, 15 пассажиров, со справками - 7, без справок - 8.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.