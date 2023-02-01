У экс-главы Минэкологии – новая должность в КазМунайГазе

Сериккали Брекешев назначен заместителем председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Он будет курировать развитие газовых проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Фото: kmg.kz

Сериккали Брекешев с сентября 2021 года по январь 2023 года занимал должность министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО «КазТрансГаз»; директором департамента развития газовой промышленности в Министерстве нефти и газа РК. Занимал инженерно-технические позиции в АО «Мангистаумунайгаз» и ЗАО «Каракудукмунай».