У экс-министра здравоохранения Казахстана – новая должность

Экс-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назначен руководителем медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт УДП РК.

Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО «Евроазиатское респираторное общество», директором РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» УДП РК, начальником ГУ «Медицинский центр УДП РК», главным врачом городской больницы № 1 акимата города Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.

Рустам Албаев назначен директором больницы медцентра УДП РК.

Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат программы «Болашақ».

Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы. Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины больницы МЦ УДП РК, президента АО «Центральная клиническая больница» МЦ УДП РК.