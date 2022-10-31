Фото: primeminister.kz
Кадровые назначения , Здравоохранение

У экс-министра здравоохранения Казахстана – новая должность

Экс-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назначен руководителем медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт УДП РК.

Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО «Евроазиатское респираторное общество», директором РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» УДП РК, начальником ГУ «Медицинский центр УДП РК», главным врачом городской больницы № 1 акимата города Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК. 

Рустам Албаев назначен директором больницы медцентра УДП РК.

Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат программы «Болашақ».

Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы. Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины больницы МЦ УДП РК, президента АО «Центральная клиническая больница» МЦ УДП РК.

 

Популярное

Все
Гидра многоградусная, суррогатная
Взрослые судятся – дети страдают
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Ползучий и беззвучный враг
Центр притяжения – Бозок
Наедине с природой
Голос писателя – голос народа
Через годы, через расстояния
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Понятно без перевода
Мы стали еще ближе
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
От студентов до металлургов
Обменялись опытом
Поиски и находки Турсынхана Закенулы
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Первый шаг – он трудный самый
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Кадровые назначения
Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохр…
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 октября
Здравоохранение
Самую безопасную диагностику внедряют для беременных женщин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]