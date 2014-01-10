У этих войск - особая роль

Подвиги достовернее слов

- Господин генерал, известное суворовское изречение «Солдат и в мирное время на войне» нашло свое подтверждение в один из декабрьских дней. Тогда, предотвращая дерзкий побег заключенного из специального вагона, получили ранения два военнослужащих внутренних войск.

- Это подтверждение тому, что мы правильно воспитали наших солдат. Одному из них, солдату срочной службы Нурасылу Мубаракову, 19 лет, другому - младшему сержанту контрактной службы Жандосу Баян­баеву - 22. Не зря говорят, в мирной жизни всегда есть место подвигу. Не каждый сможет вот так, осознанно, пойти на вооруженного преступника и, получив три огнестрельных ранения - одно сквозное и два проникающих, отбить пистолет, закрыть своим телом от пуль товарищей. А ведь это обычные ребята, которые каждый день несут боевую службу.

И можно зачесть в актив командованию, командирам этих ребят, за правильное обучение личного состава. Славный сын казахского народа Бауыржан Момышулы учил: «Воспитание прививает человеку благородные качества». Конечно, воспитали их родители, мы же развили те черты характера, которые присущи мужчине и воину. У нас это получается.

После случившегося мы стали разбираться, были ли ошибки в организации службы. Нет, ошибок не было. Преступник был очень опытный, один из лидеров преступной группировки, мастер спорта по борьбе, имеющий навыки обращения с оружием, поскольку совершал вооруженные преступления. Он долго готовился к побегу, но на его пути, рискуя своими жизнями, встали наши ребята.

Самое главное, что ребята остались живы, идут на поправку. Оба, а также начальник караула, представлены к государственным наградам. Нурасылу Мубаракову мы поможем поступить в наш военный институт. Если же он выберет другую специальность, дадим ему возможность поступить в военный вуз в России. Надо, чтобы парень остался в нашей воинской среде, потому что он - воин. Жандосу Баянбаеву, по моему указанию, выделена однокомнатная квартира в хорошем районе

Алматы. У него есть высшее образование, и мы создадим ему все условия для дальнейшего роста, рассмотрим вопрос о назначении на офицерскую должность. На таких примерах служения своему народу, Отечеству, Президенту, выполнения конституционного долга мы будем воспитывать подрастающее поколение.

- В этот праздничный день ваши военнослужащие несут боевую службу...

- По большому счету, 22 года назад, после объявления независимости, прежде других силовых структур были созданы внутренние войска. Это говорит об особой их роли и значимости. У войск правопорядка двойное предназначение - военная и правоохранительная составляющие. В любые праздники, когда граждане отдыхают, войска - начиная с меня, заканчивая солдатом на левом фланге - несут боевую службу, охраняют покой наших граждан.

10 января для нас - профессиональный праздник. Но и в этот день военнослужащие внутренних войск несут боевую службу по охране общественного порядка, особо важных государственных объектов - Семипалатинского испытательного полигона, Ульбинского металлургического завода, Монетного двора, МАЭКа, Института ядерной физики, 50 исправительных учреждений.

- Есть такая работа - Родину защищать...

- Это святая обязанность каждого мужчины. В моем понимании мужчина - это прежде всего воин, который обязан защищать свою Родину, свой дом, свою семью. Мы воспитываем своих воинов так, чтобы они стали достойными гражданами своей страны.

Бывает, в аэропорту, на вокзалах ко мне подходят и здороваются молодые люди, когда-то служившие во внутренних войсках. Они до сих пор считают меня своим командиром. Это говорит о том, что мы воспитали их как подобает. Они после службы остаются настоящими гражданами своей страны и работают на благо Казахстана.

- Сегодня в частях внутренних войск будет приведение молодого пополнения к присяге. Что вы скажете о качественном составе призыва?

- Молодое пополнение очень хорошее. Отличительная особенность осеннего призыва - это ребята, уже определившиеся в жизни, они целенаправленно идут в армию. Высокий процент окончивших вузы, со среднетехническим образованием. По состоянию здоровья, морально-психологическим данным также нормальные ребята.

Я часто встречаюсь с молодыми солдатами. В Жанаозене мы разговаривали два с половиной часа. Много было вопросов о службе, о примерах героизма. Эти ребята верят, что их командиры, начиная с Главнокомандующего, кончая командиром взвода, всегда будут в едином строю с ними.

Будь терпелив в военных трудах

- Каждый воин должен понимать свой маневр, а залог тому - боевая учеба...

- Программа боевой подготовки в войсках пересматривается практически каждый год. И вовсе не ради реформы. Мы ведем анализ выполнения программы за весь учебный год, смотрим, какие решения не удалось выполнить, что этому помешало.

Жизнь тоже вносит свои коррективы, и мы точечно вносим коррективы в программу. К тому же к нам поступает новая техника, новые образцы вооружения и средства, что тоже ведет к обновлению тактики наших действий. Мы внесли очень много изменений в программу обучения нашего института, значительно подняли роль учебного полка в Каракемире, в котором готовят младших специалистов.

Бауыржан Момышулы говорил: «Дело военных - обучать призванного в армию гражданина военному делу, технике и приемам боя, солдатскому ремеслу, одновременно продолжая общественное воспитание». Мы обучаем и воспитываем солдата с первого дня до его увольнения тому, что необходимо для выполнения задач, возложенных законом о внутренних войсках. И отслужившие у нас солдаты - это готовый резерв для пополнения органов внутренних дел.

- Как идет боевая учеба в эти дни, в условиях суровой зимы?

- Новый учебный период начался 6 января. Сначала одиночная подготовка, затем - подготовка отделений, взводов, рот и так далее. Мы воспитываем в солдатах бодрость, находчивость в постоянных тренировках, обучая днем и ночью, в любую погоду, часто в сложной обстановке. Те мероприятия, которые запланированы на зимний период, проходят планово, независимо от погодных условий. Потому разницы между зимним и летним периодами нет, есть только особенности.

В нынешнем году мы вплотную займемся парашютной подготовкой подразделений специального назначения. На Военном совете по итогам зимнего периода обучения покажем практическое применение подразделений специального назначения - десантирование штурмовым и парашютным способом.

Согласно договоренности с Генштабом и командованием Сухопутных войск ВС РК нам в парашютной подготовке окажут практическую помощь аэромобильные войска. Выделены денежные средства для такой подготовки в специализированных спортивных клубах. Есть договоренность с жандармерией Турции - у них наши военнослужащие пройдут курс подготовки парашютистов.

Мы за разноплановость боевой подготовки, тем более что 2014 год во внутренних войсках объявлен годом профессиональной подготовки. Не последнее место в боевой подготовке занимает физподготовка, потому спорту уделяется первостепенное значение.

В ушедшем году мы впервые провели международный турнир по рукопашному бою. Теперь он будет проводиться раз в два года. В прош­лом году к нам приезжали атлеты из России, Азербайджана, Кыргызстана, приняли участие свыше двух десятков казахстанских команд. Уровень организации, качество проведения и мастерство бойцов позволили обрести турниру огромную популярность среди силовиков. По составу участников он не уступает мировым первенствам, потому что на татами выходили кандидаты, мастера спорта, мастера спорта международного класса. В нынешнем году мы проведем чемпионат Казахстана тоже с перспективой на международные соревнования. А турнир в 2015 году привлечет больше стран. Надеюсь, при поддержке Агентства РК по делам спорта и физической культуры, этот турнир будет мастерским.

По заслугам - награда

- Во время прошлой нашей встречи мы говорили о новом вооружении и военной технике. Что удалось сделать?

- Обновление материально-технической базы войск идет уже не первый год, поступает авиационная техника, образцы стрелкового оружия и оружия нелетального действия, снаряжение. За два года войска обновили автомобильный парк на 40%. Причем закупаем технику, предназначенную для перевозки личного состава и грузов, только казахстанского производства.

Хочу выразить благодарность Семейскому машиностроительному заводу, они в наших интересах начали осуществлять сборку и уже поставляют «Урал-4320», разрабатывают новые модификации, то есть машины обслуживания будут поставляться на базе «Урала». Учитывая спе­цифику выполняемых нами задач, это наиболее приемлемая машина по проходимости, эксплуатационным возможностям, ремонтопригодности. И очень важно, что это - казахстанская сборка.

Первые партии уже пошли практически во все воинские части оперативного назначения. От Семея до Жанаозена машины дошли единой колонной. Заодно проверили маршевые возможности «Урала». Традиционно получаем КамАЗы АО «НК «Казахстан Инжиниринг». В нынешнем году мы еще закупаем авиационную технику, а также приступаем к разработке проектно-сметной документации для строительства авиационной базы в Астане.

В конце года мы получили новые бронированные машины «Федерал» на базе «Урала», которые показали жизнеспособность и эффективность во Внутренних войсках МВД России. Такие машины уже поставлены во все части оперативного назначения. Получили новые образцы техники разграждения и другие специальные машины. На одной из промышленных баз близ Алматы будет работать совместное с белорусами предприятие по производству командно-штабных машин, КУНГов.

- Год назад войска перешли на региональную систему командования. Что можно сказать сегодня?

- Согласно Указу Главы государства о внесении изменений и дополнений в Закон РК «О Внутренних вой­сках МВД РК», полностью изменили организационно-штатную структуру, изменили систему управления внутренними войсками, что привело к простоте и эффективности управления, быстроте принятия решений и качественному выполнению задач - чего мы и добивались. В рамках реформирования была проведена плановая аттестация офицерского состава и военнослужащих по контракту. По итогам большой процент офицеров выдвинут на вышестоящую должность. Те же офицеры, которые «выработали свой ресурс», остановились в своем развитии, и те, кто не соответствует занимаемой должности, были уволены из рядов внутренних войск.

Мы не подходили к этому огульно, оценивались деловые и моральные качества. И для нас это прошло безболезненно, проще говоря, мы проверили себя, определились с офицерами, достойными выдвижения на вышестоящую должность, в резерв, с теми, кто в этом году будет поступать в военные академии. Заодно поняли, где у нас слабые места в подготовке. И четко представляем, что необходимо сделать для того, чтобы роль офицерского корпуса и его качественную составляющую повысить.

Сегодня мы разрабатываем программу развития войск на краткосрочный период. Это программа действий на ближайшие три года. Офицеры, начиная с Главнокомандующего войсками и заканчивая командиром воинской части, будут знать, какие в течение трех лет перед ним стоят задачи, какая техника и материальные средства к нему придут, какую программу боевой подготовки ему нужно освоить и какой коэффициент полезного действия он будет иметь. Я думаю, через определенный промежуток времени мы с вами поговорим об итогах этой программы.

- Когда-то вы говорили, что командиры линейных батальонов будут иметь академическое образование. Расскажите о выпуске факультета внутренних войск в Национальном университете обороны.

- Это наша гордость, потому что по нашей инициативе, при поддержке руководства МВД и Министерства обороны был создан и развивается факультет внутренних войск. Вышли первые выпускники факультета с высшим военным образованием и уже заняли должности от командира линейного батальона, отдельного батальона до заместителей командиров соединений.

В нынешнем году мы направили наших офицеров на обучение в Беларусь, в Академию Генерального штаба. Было принято решение, и оно утверждено министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, направлять после жесточайшего отбора наших абитуриентов и курсантов на обучение по полному курсу института жандармерии Турции.

- Что ожидать вашим подчиненным в профессиональный праздник?

- В первую очередь будет праздничный приказ министра внутренних дел, которым лучшие военно­служащие будут поощрены ведомственными наградами. Затем приказом Главнокомандующего будут вручаться грамоты, ценные подарки, денежные премии. Награждать будут и командующие РК - ни один военнослужащий войск не останется без внимания.

Для солдат срочной службы также предусмотрено моральное стимулирование - знаки, дипломы, грамоты. Пусть на родину солдата, его родителям уйдет благодарственное письмо, в котором командование благодарит их за воспитание сына. Для них - это лучший подарок. И такие награды, спустя годы, солдат будет своим детям показывать.

Обратимся еще раз к Бауыржану Момышулы: «Скромнее солдата существа нет. Будьте чутки, внимательны и справедливы к нему». Я всегда говорю офицерам-воспитателям: пусть этот парень из аула небольшого роста, физически может быть не очень силен, но у него сильный дух, он прекрасно поет, играет на гитаре, пишет стихи. Такой воин в своем коллективе будет пользоваться огромным авторитетом, за счет своих личных качеств станет лидером. И мы нацелены на это - выявлять и развивать эти качества.

Сегодня пройдут торжественные мероприятия. Приглашаем всех на гала-концерт Ансамбля песни и танца внутренних войск, который в этот раз пройдет на центральной площадке страны - в Центральном концертном зале «Казахстан». Вход бесплатный. Сегодня же день в частях Астанинского гарнизона приведут молодое пополнение к Военной присяге. И традиционно их родители придут на гала-концерт.

Я выражаю огромную благодарность всему личному составу. В первую очередь солдатам срочной службы, военнослужащим по контракту и офицерам. Поздравляю их семьи, наших ветеранов с профессиональным праздником!

Беседовал Дулат МОЛДАБАЕВ