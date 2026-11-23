Фото: kinonews.ru

Фантастический фильм режиссера Такаси Ямадзаки "Годзилла: Минус ноль" обзаведется монохромной версией "Минус цвет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Как сообщает портал World of Reel со ссылкой на данные сети кинотеатров Regal, в каталоге Regal уже появилась страница с заголовком "Godzilla Minus Zero/Minus Color (Sub)" с той же продолжительностью 2 часа 15 минут, что и у цветной версии. Официального подтверждения от студии Toho и дистрибьютора GKIDS пока нет, но подобные публикации обычно означают, что анонс последует в ближайшее время.

Ранее аналогичный подход был применен к фильму "Годзилла: Минус один". Его черно-белая версия шла в американских кинотеатрах всего неделю - с 26 января по 1 февраля 2024 года, а позже, в августе, появилась на Netflix. Монохромное прочтение выглядело логично для картины, явно построенной на наследии оригинального фильма 1954 года.

Отметим, что "Годзилла: Минус ноль" стал заметным событием в прокате: стартовые сборы составили 30,5 миллионов долларов с 3254 кинотеатров, что стало лучшим дебютом для игрового фильма на иностранном языке в Северной Америке.

Второй уик-энд оказался не столь успешным: падение на 72 процента до 8,5 млн долларов. Тем не менее, повторный выпуск в черно-белом варианте - разумный способ вернуть преданных поклонников в залы перед тем, как прокат захватит главный блокбастер года - "Мстители: Судный день".