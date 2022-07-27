Фото: пресс-служба холдинга "Байтерек"
Экономика
У холдинга "Байтерек" стало меньше "дочек"

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сократило количество дочерних организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт холдинга.

Холдинг «Байтерек» провел работу по оптимизации своей структуры. В рамках исполнения поручения Главы государства он передал 25 июля этого года 100% акций АО «КазАгроФинанс» (КАФ) в АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). Общее количество дочерних компаний АО «НУХ «Байтерек» сокращено до 7.

«КАФ становится дочерней компанией АКК и продолжит свою основную деятельность по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования. Проведенные организационные изменения не повлияют на действующих клиентов КАФ и не отразятся на условиях реализуемых лизинговых программ», – подчеркнули в холдинге.

 

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