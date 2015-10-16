У иранского пассажирского лайнера после взлета отвалился двигатель

Один из двигателей отвалился у пассажирского лайнера иранской частной авиакомпании Mahan Air вскоре после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру".
Пилот Boeing 747, на борту которого находились 300 человек, запросил разрешение на экстренную посадку, после чего благополучно приземлился. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщило агентство IRNA.
Самолет направлялся из иранской столицы в город Бандар Аббас на юге страны. Падение одного из четырех двигателей вызвало панику среди пассажиров. Позже отвалившийся мотор нашли в поле неподалеку от аэропорта.