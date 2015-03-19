У истоков антиядерного движения

Вадим МАХИН, Алматы
Созданное в феврале 1989 года движение вписало в историю независимого Казахстана яркие и героические страницы антиядерного противостоя­ния.
Среди первых решений Президента Нурсултана Назарбаева как Главы суверенного Казахстана стал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В 1992 году Президент страны подписал Лиссабонский протокол, и республика первой в мире отказалась от ядерного оружия, присоединилась к договору о его нераспространении. По решению ЮНЕСКО движение «Невада – Семипалатинск» за заслуги перед человечеством включено во Всемирный реестр «Память мира».
Об этих и других важных этапах в деятельности движения подробно говорится в книге. В ее презентации принял участие государственный и общественный деятель, руководитель движения и известный поэт Олжас Сулейменов, ректор Каахского национального университета им. Аль-Фараби академик Галым Мутанов, где проходила презентация, ученые, преподаватели и студенты вуза. Авторы книги – непосредственные участники движения, а также жертвы необъявленной войны против человечества.
– Среди самых активных участников движения есть и университетские ученые, которые имеют прямое отношение к его деятельности. Они сделали все, чтобы в нашей стране не гремели ядерные взрывы, – сказал Галым Мутанов.
Книга свидетельствует, что испытания атомного оружия уносили тысячи жизней людей. Они умирали от рака, белокровия, анемии, становились инвалидами. Страшные цифры говорят сами за себя. Средняя продолжительность жизни в регионе сократилась на 3–4 года. Последствия ядерных испытаний отразились и на потомках облученных: злокачественные опухоли выросли в 5 раз, болезни нервной системы – до 4 раз.
Именно в Казахстане четверть века назад вскипело и обрело по-настоящему народный размах движение за прекращение ядерных испытаний. Семипалатинский полигон стал первым из полигонов для испытания оружия массового поражения, который был закрыт по воле простых людей. Вслед за ним замолчали полигоны в Неваде и на Новой Земле, прекратили ядерные испытания Великобритания и Франция, некоторое время спустя к ним присое­динился Китай.
– Движение продолжает свою работу, – отметил, представляя книгу, Олжас Омарович. – Сегодня важной задачей является передача накопленного опыта молодому поколению. Эта книга, как и предыдущие издания моих соратников, рассказывает молодежи о героической миссии казахстанцев в глобальном антиядерном движении. Ведь многие из них не знают того, что происходило 25 лет назад.
Руководитель Алматинского бюро пресс-службы Президента РК Валерий Жандаулетов, который является руководителем этого издательского проекта, подчеркнул, что в книге последовательно представлен 25-летний путь антиядерного движения и ее невозможно читать равнодушно, она потрясает до глубины души.
– Выпуск этого издания – веление времени, требование реалий дня, справедливое признание высшего мужества казахстанцев, первыми не побоявшиеся нажать на тормоз гонки ядерных вооружений. Движение «Невада – Семипалатинск» – единственное в своем роде, самое действенное и мощное движение против ядерного оружия в мире, – сказал он.
На страницах издания выступают люди разных профессий и возрастов. Это и ученые, и представители молодого поколения, очевидцы событий, политики и простые труженики нашей страны. У них разный стиль изложения материала, разные лексикон и эмоции, но каждый из них вносит свой посильный вклад в общенародное дело борьбы за будущее планеты.
По мнению Валерия Жандаулетова, это издание – не только история движения. Есть род литературы, который обжигает сильнее повествовательных или поэтических версий. Это – литература документов. И книга должна по справедливости стать вровень с фундаментальной историей независимого Казахстана, как волшебный кристалл, освещающий ее страницы дополнительным добрым светом.
На церемонии презентации Олжас Сулейменов вручил правительственные награды соавторам книги «Вспоминая, думай о будущем». Орденом «Достық» II степени награжден председатель Карагандинского филиала движения Маргулан Хамиев, орденом «Құрмет» – ветеран международного антиядерного движения Борис Глухов. Юбилейными медалями была отмечена деятельность ряда активистов движения «Невада – Семипалатинск».

