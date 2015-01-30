У истоков автопрома Свежий выпуск 624 Роза ШУЛЕЕВА, Костанай

Таким образом на этом заводе исполняют поставленные Главой государства задачи по повышению уровня локализации при промышленном производстве. И это тем более важно в условиях начала работы ЕАЭС.

– Я рад, что нахожусь у истоков становления отечественного автомобилестроения. Мы первыми осваиваем производство такого высокого уровня, первыми в Казахстане! – говорит Алексей.

Работа у него ответственная – следить за качеством нанесения базовой эмали и лака, то есть непосредственно за роботом, который осуществляет окраску. В прошлом Алексей работал методистом по информатизации в отделе образования Камыстинского района. Позже понял, что ему ближе по душе все-таки техника, и переехал вместе с супругой в город. Здесь купил квартиру и сменил сферу деятельности. Теперь от Алексея во многом зависит внешний вид будущего автомобиля. Он объясняет, что машина в цех заходит после сварки, пройдя учас­ток катафорезного нанесения, то есть первичного грунта, который служит для предотвращения коррозии. Далее кузов готовится к праймеру – вторичному слою, протирается. И только потом наносится краска, а затем лак. И за каждым слоем покрытия внимательно следит Алексей, чтобы все в казахстанской машине соответствовало мировым стандартам.

Сейчас на костанайском заводе ведется производство SsangYong Nomad и Toyota Fortuner, включая сварочные и окрасочные работы.

– Хотелось, чтобы нами все больше интересовались и другие известные мировые бренды, чтобы модельный ряд расширялся, а количество потребителей продукции только росло, – говорит Алексей. – Представьте, – добавляет он, – теперь можно покупать автомобиль Toyota казахстанской сборки! Хотя всего несколько лет тому назад об этом можно было только мечтать.



