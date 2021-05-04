У истоков государственности

Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В марте 1801 года на территории между низовьями Урала и Волги образовалась Букеевская (или Внутренняя) Орда. Земли заняли пять тысяч семей Младшего жуза во главе с ханом Букеем Нуралиевым. Он сыграл важную роль в формировании государственности.

После смерти Букея ханством управлял его брат Шигай, а в 1824 году власть перешла к сыну Букея – Жангиру. Его считают реформатором казахской степи. Он создал свой аппарат управления, усовершенствовал налоговую политику, упорядочил развитие торговли, зародил в сознании кочевников идею оседлости.

По его распоряжению в хан­стве закладывали сады и сажали огороды. Под его руководством посажен сосновый бор, до сих пор сохранившийся в Нарынских песках. (Сегодня эта работа продолжается специалис­тами Урдинского учреж­дения по охране лесов и животного мира.) На территории Букеевской Орды появились торговые центры, из которых выделялась Ханская ставка (ныне село Орда), куда приезжали тысячи купцов. Началось возведение стационарных школ.

Хан на собственные деньги построил высшую школу, в которой дети проходили подготовку перед поступлением в учебные заведения. Нередко он сам проводил в школе уроки, принимал экзамены. Жангир отправил своих детей учиться в Казань и призывал знатных казахов поступать так же. На примере своей семьи он показывал важность образованности. По его приказу в административных центрах строили мечети, а при них возводили небольшие начальные школы-мектебы.

За годы правления Жангиру удалось поднять жизнь в Букеев­ском ханстве на качественно новую ступень. Именно в Ханской ставке впервые на территории Казахстана открылись школа, казначейство, оружейная палата, больница, типография и другие казенные учреждения.

В этом году селу Орда исполняется 195 лет, а первой школе, открытой ханом Жангиром, – 180.

Об этом и многом другом рассказывают экскурсоводы Западно­-Казахстанского областного историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы». Юбилейный год насыщен мероприятиями, многие из которых пока проходят в онлайн-режиме. Символично, что эти даты совпали с 30-летием Независимости нашей страны.

Основа музея-заповедника была заложена в 1962 году, когда открылся Урдинский историко-революционный музей. В 1997-м он переименован в Музей истории Бокеевской орды. В 2002-м на основе музея и отреставрированных бывших на его балансе нескольких зданий организован Бокейординский историко-музейный комплекс, в составе которого Музей истории Бокеевской орды, музей «Народное образование в Бокеев­ской орде», Оружейная палата Ханского дворца, Музей Независимости, Первая казахская типография. В них насчитывается порядка 18 тыс. экспонатов.

Также в комплекс входит Пантеон из трех мавзолеев. Мавзолей хана Жангира построен в 1997 году. В его открытии участ­вовал Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. В 2000-м состоялось открытие мавзолея известного кюйши-композитора Даулеткерея Шигаева. Годом поз­же построен мавзолей одному из первых ученых в Букеев­ской орде – Мухамед-Салыку Бабажанову.

Уникальный историко-музейный комплекс введен в клас­тер «Каспийские ворота». В 2017 году включен в список 100 сакральных объектов Казахстана. В 2018-м 13 исторических зданий Бокейординского историко-музейного комплекса, являющихся памятниками истории и архитектуры XIX века, а также три мавзолея вошли в Государственный ­реестр историко-культурных памятников республиканского значения. Два года назад комп­лекс переименован в Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Хан Ордасы».

Знаменательным датам приуро­чены не только научные и культурные мероприятия. Планируется реставрация нескольких зданий комплекса, расширение территории музея-заповедника, строительство административного здания для научных работников, визит-центра, этноаула, выставочных площадок и мест отдыха для туристов, число которых с каждым годом растет.

Популярное

Все
Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]