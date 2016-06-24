​У истоков олимпийского движения

Принеси пользу народу
В текущем году Аманче Сейсеновичу исполнилось бы 79 лет. Прошло уже 12 лет, как его нет с нами, но общественность помнит имя человека, который дал старт большой и великой истории нового спортивного государства, которое очень громко заявило о себе с первых же лет выступления под флагом независимости.
Родился Аманча Акпаев 12 сентября 1937 года в селе Владимировка Енотаевского района Астраханской области Российской Федерации в семье простого сельского труженика. После окончания средней школы поступил на подводный факультет Севастопольского училища ВМФ. Но спустя год обучения покинул училище… и причиной тому стал его отец – Сейсен-ага.
Ветеран войны Сейсен-ага, обращаясь тогда к своему сыну, сказал, что если ему и суждено когда-нибудь принести пользу своему народу, то пусть это свершится в столице Казахстана – Алма-Ате. Так, в 1957 году Аманча Акпаев стал студентом Казахского государственного института физической культуры. После его окончания был направлен в Кзыл-Орду, где стал преподавателем физического воспитания в педагогическом институте. Аманча Сейсенович непрерывно занимался развитием спорта, а в 1970 году был выдвинут на должность председателя Комитета молодежных организаций Казахстана. В сентябре 1971 года его назначили председателем Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Казахской ССР. С 1986 года стал трудиться на должности председателя Госкомитета Казахской ССР по физкультуре и спорту, с января 1991 года он – председатель Госкомитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, а с августа 1991 года – первый заместитель министра туризма, физкультуры и спорта РК. В апреле 1992 года был избран президентом НОК РК.
Прорыв отечественного спорта
Казахстанский спорт за 30 лет под руководством Аманчи Сейсеновича совершил большой прорыв. За этот период казахстанские атлеты приняли участие в семи летних Олимпийских играх, завоевав 31 золотую, 26 серебряных и 22 бронзовые медали. И это не говоря о многочисленных медалях всех достоинств, добытых на региональных, континентальных и мировых первенствах. Так, только на трех летних Азиатских играх спортсмены РК завоевали 76 золотых, 86 серебряных и 221 бронзовую медали.
Зерном таких побед стало особое внимание развитию спортивной инфраструктуры страны. При участии Аманчи Сейсеновича в 70–80-е годы по всей республике открывались факультеты физического воспитания, создавались техникумы, развитие получили детско-юношеские спортивные школы, школы-интернаты спортивного уклона, школы высшего спортивного мастерства, олимпийского резерва, научно-исследовательские лаборатории, научно-методические кабинеты. Были построены десятки стадионов, бассейнов, тысячи новых спортивных площадок и футбольных полей.
«Это тот организатор, за счет которого поднялись многие виды спорта. Начиная от индивидуальных: борьбы, бокса, а также игровых видов спорта: волейбола, хоккея с мячом, баскетбола. При этом спорт развивался не только в Алма-Ате. Активно он занимался развитием того же баскетбола в Костанае, Караганде, Джамбуле. И это касалось практически всех видов спорта во всех регионах. Посмотрите на футбольный клуб «Кайрат» того времени. Это была команда, с которой считались. Он, без преувеличения, очень много сделал для всех нас», – отмечает генеральный менеджер казахстанского баскетбольного клуба «Астана» Валерий Тихоненко.
Всеобщее признание
Аманча Сейсенович полностью отдавался работе. Вместе с атлетами радовался их очередным успехам и вместе с ними переживал за неудачи. Он всегда подчеркивал значение поддержки со стороны Правительства деятельности НОК Казахстана. Особо отмечал личное внимание к спорту со стороны Главы государства Нурсултана Назарбаева, называя этот факт залогом развития олимпийского движения.
Заслуги Аманчи Акпаева в деле развития спорта в стране и мире получили высокую оценку. Он награжден орденом Дружбы народов, был удостоен «Знака Почета», а также почетных званий «Заслуженный работник физической культуры Казахской ССР», «Заслуженный тренер СССР». Также был награжден медалями, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IX–XI созывов.
За успешное выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Атланте-1996 Акпаев одним из первых был награжден орденом независимого Казахстана «Құрмет». А после Олимпиады в Сиднее Президент страны Нурсултан Назарбаев вручил руководителю НОК Казахстана нагрудный знак – «Заслуженный деятель Казахстана» – под номером один.
Международное сообщество также высоко оценивало заслуги Аманчи Сейсеновича. В декабре 1997 года на Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) ему первому из представителей СНГ была вручена высшая награда ОСА – «Золотой Олимпийский орден». В сентябре 2001 года в знак признания заслуг Акпаева в развитии олимпийского движения Международным олимпийским комитетом единогласно было принято решение о награждении главы НОК Казахстана главной наградой МОК – Олимпийским орденом.
В конце октября 2000 года Акпаеву сделали серьезную операцию на сердце, которая дала, к несчастью, осложнения. Несмотря на недуг, он дважды возвращался к работе. В это тяжелое для него время соратники оказали ему исключительную поддержку – его утвердили почетным президентом, советником главы НОК Казахстана. К сожалению, его состояние не улучшалось, и 2 августа 2004 года сердце великого человека перестало биться.
Жизнь и дела Аманчи Сейсеновича, видного государственного и общественного деятеля, навсегда вписаны в историю нашего независимого государства.