​У истоков олимпийского движения

Принеси пользу народу

В текущем году Аманче Сейсеновичу исполнилось бы 79 лет. Прошло уже 12 лет, как его нет с нами, но общественность помнит имя человека, который дал старт большой и великой истории нового спортивного государства, которое очень громко заявило о себе с первых же лет выступления под флагом независимости.

Родился Аманча Акпаев 12 сентября 1937 года в селе Владимировка Енотаевского района Астраханской области Российской Федерации в семье простого сельского труженика. После окончания средней школы поступил на подводный факультет Севастопольского училища ВМФ. Но спустя год обучения покинул училище… и причиной тому стал его отец – Сейсен-ага.

Ветеран войны Сейсен-ага, обращаясь тогда к своему сыну, сказал, что если ему и суждено когда-нибудь принести пользу своему народу, то пусть это свершится в столице Казахстана – Алма-Ате. Так, в 1957 году Аманча Акпаев стал студентом Казахского государственного института физической культуры. После его окончания был направлен в Кзыл-Орду, где стал преподавателем физического воспитания в педагогическом институте. Аманча Сейсенович непрерывно занимался развитием спорта, а в 1970 году был выдвинут на должность председателя Комитета молодежных организаций Казахстана. В сентябре 1971 года его назначили председателем Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Казахской ССР. С 1986 года стал трудиться на должности председателя Госкомитета Казахской ССР по физкультуре и спорту, с января 1991 года он – председатель Госкомитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, а с августа 1991 года – первый заместитель министра туризма, физкультуры и спорта РК. В апреле 1992 года был избран президентом НОК РК.

Прорыв отечественного спорта

Казахстанский спорт за 30 лет под руководством Аманчи Сейсеновича совершил большой прорыв. За этот период казахстанские атлеты приняли участие в семи летних Олимпийских играх, завоевав 31 золотую, 26 серебряных и 22 бронзовые медали. И это не говоря о многочисленных медалях всех достоинств, добытых на региональных, континентальных и мировых первенствах. Так, только на трех летних Азиатских играх спортсмены РК завоевали 76 золотых, 86 серебряных и 221 бронзовую медали.

Зерном таких побед стало особое внимание развитию спортивной инфраструктуры страны. При участии Аманчи Сейсеновича в 70–80-е годы по всей республике открывались факультеты физического воспитания, создавались техникумы, развитие получили детско-юношеские спортивные школы, школы-интернаты спортивного уклона, школы высшего спортивного мастерства, олимпийского резерва, научно-исследовательские лаборатории, научно-методические кабинеты. Были построены десятки стадионов, бассейнов, тысячи новых спортивных площадок и футбольных полей.

«Это тот организатор, за счет которого поднялись многие виды спорта. Начиная от индивидуальных: борьбы, бокса, а также игровых видов спорта: волейбола, хоккея с мячом, баскетбола. При этом спорт развивался не только в Алма-Ате. Активно он занимался развитием того же баскетбола в Костанае, Караганде, Джамбуле. И это касалось практически всех видов спорта во всех регионах. Посмотрите на футбольный клуб «Кайрат» того времени. Это была команда, с которой считались. Он, без преувеличения, очень много сделал для всех нас», – отмечает генеральный менеджер казахстанского баскетбольного клуба «Астана» Валерий Тихоненко.

Всеобщее признание

Аманча Сейсенович полностью отдавался работе. Вместе с атлетами радовался их очередным успехам и вместе с ними переживал за неудачи. Он всегда подчеркивал значение поддержки со стороны Правительства деятельности НОК Казахстана. Особо отмечал личное внимание к спорту со стороны Главы государства Нурсултана Назарбаева, называя этот факт залогом развития олимпийского движения.

Заслуги Аманчи Акпаева в деле развития спорта в стране и мире получили высокую оценку. Он награжден орденом Дружбы народов, был удостоен «Знака Почета», а также почетных званий «Заслуженный работник физической культуры Казахской ССР», «Заслуженный тренер СССР». Также был награжден медалями, ­почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IX–XI созывов.

За успешное выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Атланте-1996 Акпаев одним из первых был награжден орденом независимого Казахстана «Құрмет». А после Олимпиады в Сиднее Президент страны Нурсултан Назарбаев вручил руководителю НОК Казахстана нагрудный знак – «Заслуженный деятель Казахстана» – под номером один.

Международное сообщество также высоко оценивало заслуги Аманчи Сейсеновича. В декабре 1997 года на Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) ему первому из представителей СНГ была вручена высшая награда ОСА – «Золотой Олимпийский орден». В сентябре 2001 года в знак признания заслуг Акпаева в развитии олимпийского движения Международным олимпийским комитетом единогласно было принято решение о награждении главы НОК Казахстана главной наградой МОК – Олимпийским орденом.

В конце октября 2000 года Акпаеву сделали серьезную операцию на сердце, которая дала, к несчастью, осложнения. Несмотря на недуг, он дважды возвращался к работе. В это тяжелое для него время соратники оказали ему исключительную поддержку – его утвердили почетным президентом, советником главы НОК Казахстана. К сожалению, его состояние не улучшалось, и 2 августа 2004 года сердце великого человека перестало биться.

Жизнь и дела Аманчи Сейсеновича, видного государственного и общественного деятеля, навсегда вписаны в историю нашего независимого государства.