За два дня на конференции выступил 41 отечественный и зарубежный спикер, среди них – главы крупных компаний, инвесторы, бизнес-тренеры, игроки мирового интернет-бизнеса, аналитики. На выставке 42 компании продемонстрировали предлагаемые ими для бизнеса и граждан электронные сервисы. Проведено 9 пленарных сессий, 2 мастер-класса, 3 заседания «круг­лых стола», презентация стартап-проектов, а также 17 двусторонних встреч. Фонд развития ИКТ заключил меморандумы с технопарком «Сколково» и бизнес-инкубатором MuckerLab. Этим и другим итогам завершившей вчера свою работу выставки-конференции ASTEX 2014 был посвящен брифинг в Службе центральных коммуникаций.

Главным результатом мероприя­тия заместитель председателя правления АО «Национальный инфо-коммуникационный холдинг «Зерде» Бикеш Курмангалиева считает высокий интерес, который IT-компании, общественность и бизнес проявили к данной конференции. Среди более 3 тыс. посетителей – в основном те, кто самостоятельно зарегистрировался на сайте ASTEX и принял в ней участие по собственному желанию. При этом аудитория активно реагировала на все выступления, спикерам задавалось много вопросов.

– Мы не ожидали такого интереса от аудитории, – поддержал ее мнение генеральный директор Фонда развития ИКТ Санжар Кеттебеков. – Мы привлекли очень известных спикеров, в том числе основателя cars.com, генерального директора компании NewEgg Роберта Беллака, основателя MuckerLab и Mucker Capital, управляющего посевным венчурным фондом Harrison Metal Capital Эрика Раннала. Все они видят в Казахстане олицетворение возможного успеха, страны, которую все будут замечать в будущем. Вполне вероятно, что, как прежде говорили о росте Южной Кореи, так через несколько лет мир будет говорить о росте IT-индустрии в Казахстане.

Тематикой ASTEX в текущем году определена электронная коммерция. Выбор этот, по мнению С. Кеттебекова, обусловлен тем, что данная индустрия бурно развивается. За последние два года она показала небывалый рост – на 200–250%. ASTEX проводился с тем, чтобы показать, по каким направлениям необходимо работать, чтобы поддержать этот бум, этот интерес, поддержать отечественный бизнес, показать лучшие практики, существующие сегодня во всем мире, особенно в странах Северной Америки, Южной Корее, тот опыт, который прошли развивающиеся страны, такие, например, как Малайзия.

По мнению главы фонда, в Казахстане на сегодня практически сформировалась экосистема, схожая с той, что создана в развивающихся странах. Некоторые ее компоненты еще совершенствуются. Специализация рынка пока не прошла все стадии развития. Но основной фундамент уже заложен. Более того, в Казахстане появились крупные лидеры электронной коммерции в лице КТЖ, «Эйр Астана», «электронного правительства», Казкоммерцбанка, магазинов Lamoda.kz, Flip.kz и т. д. И задачей конференции было определить, куда стремиться дальше.

Оптимистичный взгляд на будущее сферы электронной коммерции в РК высказал на брифинге один из спикеров конференции Эрик Раннала.

– Я очень воодушевлен прошедшей конференцией, – сказал он. – Я вижу огромные возможности в Казахстане для сотрудничества с предпринимателями и Правительством, вместе с которыми мы можем продвигать экономику и делать компании и предпринимателей более успешными.

Рысты АЛИБЕКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА