У IT-индустрии – большой потенциал

Экономика
779

За два дня на конференции выступил 41 отечественный и зарубежный спикер, среди них – главы крупных компаний, инвесторы, бизнес-тренеры, игроки мирового интернет-бизнеса, аналитики. На выставке 42 компании продемонстрировали предлагаемые ими для бизнеса и граждан электронные сервисы. Проведено 9 пленарных сессий, 2 мастер-класса, 3 заседания «круг­лых стола», презентация стартап-проектов, а также 17 двусторонних встреч. Фонд развития ИКТ заключил меморандумы с технопарком «Сколково» и бизнес-инкубатором MuckerLab. Этим и другим итогам завершившей вчера свою работу выставки-конференции ASTEX 2014 был посвящен брифинг в Службе центральных коммуникаций. 

Главным результатом мероприя­тия заместитель председателя правления АО «Национальный инфо-коммуникационный холдинг «Зерде» Бикеш Курмангалиева считает высокий интерес, который IT-компании, общественность и бизнес проявили к данной конференции. Среди более 3 тыс. посетителей – в основном те, кто самостоятельно зарегистрировался на сайте ASTEX и принял в ней участие по собственному желанию. При этом аудитория активно реагировала на все выступления, спикерам задавалось много вопросов. 

– Мы не ожидали такого интереса от аудитории, – поддержал ее мнение генеральный директор Фонда развития ИКТ Санжар Кеттебеков. – Мы привлекли очень известных спикеров, в том числе основателя cars.com, генерального директора компании NewEgg Роберта Беллака, основателя MuckerLab и Mucker Capital, управляющего посевным венчурным фондом Harrison Metal Capital Эрика Раннала. Все они видят в Казахстане олицетворение возможного успеха, страны, которую все будут замечать в будущем. Вполне вероятно, что, как прежде говорили о росте Южной Кореи, так через несколько лет мир будет говорить о росте IT-индустрии в Казахстане.

Тематикой ASTEX в текущем году определена электронная коммерция. Выбор этот, по мнению С. Кеттебекова, обусловлен тем, что данная индустрия бурно развивается. За последние два года она показала небывалый рост – на 200–250%. ASTEX проводился с тем, чтобы показать, по каким направлениям необходимо работать, чтобы поддержать этот бум, этот интерес, поддержать отечественный бизнес, показать лучшие практики, существующие сегодня во всем мире, особенно в странах Северной Америки, Южной Корее, тот опыт, который прошли развивающиеся страны, такие, например, как Малайзия.

По мнению главы фонда, в Казахстане на сегодня практически сформировалась экосистема, схожая с той, что создана в развивающихся странах. Некоторые ее компоненты еще совершенствуются. Специализация рынка пока не прошла все стадии развития. Но основной фундамент уже заложен. Более того, в Казахстане появились крупные лидеры электронной коммерции в лице КТЖ, «Эйр Астана», «электронного правительства», Казкоммерцбанка, магазинов Lamoda.kz, Flip.kz и т. д. И задачей конференции было определить, куда стремиться дальше.

Оптимистичный взгляд на будущее сферы электронной коммерции в РК высказал на брифинге один из спикеров конференции Эрик Раннала.

– Я очень воодушевлен прошедшей конференцией, – сказал он. – Я вижу огромные возможности в Казахстане для сотрудничества с предпринимателями и Правительством, вместе с которыми мы можем продвигать экономику и делать компании и предпринимателей более успешными. 

Рысты АЛИБЕКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Популярное

Все
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
Ботай – место притяжения
Душевное лекарство
Чем может гордиться Темиртау?
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
Новый этап партнерства
Учитель растет в сельской школе
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Единый счет и smart-контроль тепла
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Количество сверхбогачей стремительно растет в мире
В Казахстане изменились правила работы товарных бирж
Гоночную трассу Формулы-1 могут построить в Alatau City
Нелегальные торговцы дизтопливом задержаны в Атырауской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]