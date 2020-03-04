У казахстанца в Южной Корее коронавирус не подтвердился – МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК сообщили о результатах анализов на наличие коронавируса у казахстанца, который, по сообщениям ряда СМИ, якобы сбежал из-под карантина в Южной Корее, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, 4 марта, при содействии Посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 наш гражданин сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса", - заявили в пресс-службе МИД.
Так, по сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов казахстанца не дали положительно статуса на наличие вируса.
"Данный гражданин ознакомлен о своих результатах теста", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.