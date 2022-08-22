Почему отстали?

У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?

Мучение из-за объездов

«Дорогу от-кры-вай-те!» – кричит водитель фуры, увидевший на трассе Караганда – Балхаш журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами. Другой тягач с прицепом, ехавший следом, «моргает» ему фарами в знак солидарности. Реакция водителей понятна. Они устали от пыли и постоянных объездов, которые расположены вдоль дороги на Балхаш, где сейчас идет реконструкция. Она длится уже четвертый год. При этом заказчик уверяет, что количество объездных дорог сокращается. Вовсе отказаться от них невозможно.

– Наша первоочередная задача– исключить объездные дороги, – заявляет директор карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Сырым Хамзин, который сопровождал журналистов в поездке по ремонтируемой трассе. – В 2020 году здесь было 78 объездных дорог общей протяженностью 148 километров. То есть почти половина трассы была в объездах. Что мы сделали? Мы уложили 298 водопропускных труб, построили 18 мостов для проезда сельхозтехники. И в этом году у нас число объездов сократилось до 18. Их общая протяженность – не более 9 километров.

Во время движения по трассе Караганда – Балхаш объезды кажутся бесконечными. В пути теряется понимание того, по какой дороге ты едешь, по временной насыпи или по старому асфальту, вместо которого еще не уложили новый.

Но как бы то ни было, мы движемся к самому проблемному участку. Он, протяженностью 25 км, расположен между селами Акшатау и Нураталды. Здесь в течение прошлых трех лет ремонтные работы практически не велись. Весь участок представлял собой один сплошной объезд. Это возмущало и водителей, и членов Общественного совета Карагандинской области. В июне они провели выездное заседание и потребовали, чтобы подрядчик поднапрягся и до середины июля открыл движение хотя бы по одной стороне дороги.

Надо сказать, что дорожники общественников уважили. Сейчас проезд между селами Акшатау и Нураталды открыт. Здесь осталось всего три объезда. Без них пока не обойтись. Они нужны, чтобы обогнуть те места, где идет обустройство мостов и тоннелей для проезда сельхозтехники.

– Действительно, на проблемном участке от села Нураталды до Кызылкоя ситуация улучшилась, – отмечает председатель общественного совета Карагандинской области Жанибек Садыканов. – Раньше там был сплошной объезд, а теперь остались небольшие, полуасфальтированные съезды. Нет такого, чтобы пыль и камни летели. Но фуры все равно приходится обгонять. Это мучительно и опасно. В целом ситуация уже не такая страшная, как была в мае и июне.

Почему отстаем?

Проехав большую часть трассы Караганда – Балхаш, корреспондент «Казправды» убедилась, что дорожные работы идут активно. На одних участках подрядчик обустраивает дорожную насыпь, на других – возводит мосты, скотопрогоны и путепроводы для сельхозтехники, на третьих – строит разворотные площадки и развязки, на четвертных – укладывает асфальт. Готовность объекта – около 65%. А могло быть и больше, если бы не проблемы, с которыми пришлось столкнуться генподрядчикам: отечественной компании «КазГерСтрой» и китайской – CITIC Construction Co. Ltd.

– В 2020 году у них были проб­лемы из-за пандемии, – рассказывает директор карагандинского филиала компании «КазАвтоЖол» Сырым Хамзин. – Тогда на дорогах до мая стояли блокпос­ты. Пересекавших их иногородних и иностранных работников подрядных организаций отправляли на 14-дневный карантин. Только после этого людям разрешали выходить на работу. В результате не хватало рабочих, что способствовало снижению темпов дорожного строительства.

Вторая проблема – исключение из проекта одного из двух генеральных подрядчиков. В результате весь объем работ лег на компанию из Китая CITIC Construction Co. Ltd.

– Изначально мы заключили договор со строительным консорциумом, в который входили две компании – казахстанская и китайская, – объясняет заказчик. – Из-за несостоятельности и слабой организации работы из его состава исключили «КазГерСтрой». Почему? Были постоянные жалобы по ремонту дороги на промежутке от Караганды до поселка Аксу-Аюлы. Здесь работы велись медленно. От села Нураталды до Кызылкоя, то есть на протяжении 25 километров, практически ничего не делалось. За три года там уложили всего шесть километров асфальта.

В прошлом году подрядчик столкнулся с ростом цен на битум и его нехваткой, потом те же проблемы возникли и с дизельным топливом. Их закупали на Павлодарском НПЗ, поскольку он ближе к Караганде, чем остальные заводы. Не исключено, что дефицит нефтепродуктов возникнет и в нынешнем сезоне.

– У нас вся техника работает на солярке. В день расходуется более ста тонн, – говорит Сырым Хамзин. – Скоро крестьянские хозяйства начнут сбор урожая. Всем не будет хватать дизтоплива. Как мы выйдем из положения? Мы с генподрядчиком договорились, чтобы он заранее оплатит свое дизтопливо поставщикам. А они обязались своевременно его поставлять. Надеюсь, что серьезных проблем удастся избежать.

Заказчик добавил, что этим летом китайская компания взяла курс на ускорение. К работе привлекли трех субподрядчиков, один из которых – турецкая фирма «Сине Мидас Строй». Она зарекомендовала себя, построив Северо-Восточный обход Караганды. В результате количество грейдеров, экскаваторов, катков и асфальтоукладчиков, которые работают на трассе Караганда – Балхаш, увеличилось в три раза (до 580 спецмашин) и рабочих – в пять раз (до 987 человек).

Контроль качества

Как проверяют качество материалов и выполненных работ на трассе Караганда – Балхаш, журналистам не показали. Зато рассказали. Оказывается, здесь пятиступенчатая система контро­ля. Первый этап – это зона ответственности подрядчика. На его производственных базах есть аттестованные лаборатории, которые проверяют качество битума, грунта, щебня и прочих материалов. Вторая ступень – служба технадзора. На объекте ежедневно находятся минимум восемь инженеров, которые следят за разными видами дорожных работ.

Третий уровень – авторский надзор. Проектировщик проверяет работу подрядчика на соответствие проектной документации. Четвертая ступень – это зона ответственности Национального центра качества дорожных активов. Его специалисты берут образцы материалов, проводят экспертизу, по результатам которой выносятся предписания. Пятая ступень – это контроль заказчика. Сотрудники «КазАвто­Жола» закреплены за каждым участком. Они приезжают на объект, проверяют наличие материалов, ход работ, темпы и решают организационные вопросы.

– Выявлялись ли некачественные материалы или нарушения в технологии дорожных работ? – интересуюсь я.

– Один участок пришлось переделывать – возле поселка Акшатау, – отвечает директор филиала «КазАвтоЖола» Сырым Хамзин. – Там около 80 метров асфальтобетонного покрытия не соответствовало требованиям стандартов. Это было в 2020 году. Подрядчик отфрезеровал некачественный асфальт, а потом уложил новый слой.

О других недостатках заказчик умолчал, в том числе и о тех, на которые указывали активисты общественного объединения «Әділдік жолы». Они в мае нынешнего года с инспекцией выезжали на участок трассы Караганда – Балхаш вблизи поселка Акшатау. Там общественники обнаружили такие дефекты, как шелушение асфальта, частные трещины, кромочность, колейность и выкрашивание щебенки из дорожного покрытия. Подробно об этом «Казправда» писала в июле в статье «Прибыль прежде всего?».

«КазАвтоЖол» отреагировал на эту публикацию, прислав свой отклик. Судя по нему, никаких серьезных недостатков на трассе Караганда – Балхаш нет. В частности, обочины не укреплены, потому что по технологии их делают после укладки верхнего слоя асфальта. А его еще нет. Трещины на нижнем слое асфальта возник­ли из-за перепада температур. Они дефектами не считаются. Верхний слой асфальта их перекроет. Колейность на дороге небольшая, до трех миллиметров. А это в пределах допустимости по требованиям инструкции по контролю качества ПР РК 218-35-2016.

«Указанные дефекты в виде трещин, колейности, повреждения кромки и тому подобное согласно договору подлежат обязательному исправлению подрядчиком перед укладкой верхнего слоя покрытия с повторным освидетельствованием повторно выполненных работ», – говорится в письменном отклике компании «КазАвтоЖол».

На совесть ли работают дорожники, проверят колеса наших автомобилей и грузовиков. Впрочем, время на экспертизы и устранение дефектов еще есть. Ведь сдать в эксплуатацию обновленную трассу, которая станет автобаном, планируется в конце 2023 года.