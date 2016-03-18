​У каждого своя вершина

Вернисаж приурочен к 60-летию художника и является знаковым, давая возможность широкой аудитории оценить многогранность его таланта. Живопись и абстракция, изделия из войлока и гобелены – вот круг творческого интереса маэстро, родившегося в селе Жолгабас Байдибекского района и мечтавшего стать скульптором. Он с детства любовался горными вершинами, завороженно рассматривал причудливой формы каменные изваяния, созданные самой природой. В такие минуты в душе рождалось непреодолимое желание творить.

Оказалось, что в Шымкентском художественном училище им. А. Кастеева, куда он пришел сдавать документы, скульпторов не готовят, а отправить учиться талантливого подростка в Алма-Ату или Ташкент семья не имела возможности. Впрочем, абитуриент не особо расстроился, решив освоить живопись и доказать в первую очередь себе самому, что талантливому человеку подвластен любой жанр искусства. Спустя годы можно утверждать, что эта жизненная установка ему удалась. Полотна Ануарбека Айдосова отличает модернизм в сочетании с традиционной живописью, художник смог соединить классические приемы живописи с народными традициями, что придает его картинам особый колорит и делает их узнаваемыми.

Айнабек Оспанов, директор Художественной галереи Шымкента, считает, что работы художника построены по законам гармонии, в меру драматичны, рассчитаны не только на прямое чувственное восприятие, но и на интеллект и духовность зрителя. Художник не скупится на яркие тона. Жизнеутверждающее начало его полотен заставляет по-новому взглянуть на окружающую человека действительность, переосмыслить ценности и подняться над будничной суетой.

– Ануарбек Айдосов – один из самых лучших наших художников, – говорит искусствовед Наталья Чернявская. – Для него живопись – это брак по любви, а не по расчету. Он не ищет выгоду, не стремится заработать, ему в принципе чужда коммерциализация искусства. Такая внутренняя свобода дает блестящий результат: в каждом мазке его полотен запрограммировано счастье, содержится особая эстетика, а студенты его просто обожают и всегда ходят за ним толпой...