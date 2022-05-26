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Энергетика , В мире , Китай
У китайской экономики новая проблема

Восстановление экономики Китая сталкивается с новой проблемой в виде роста цен на электроэнергию, пишет Bloomberg, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Две крупнейшие провинции КНР поднимают тарифы на электроэнергию для заводов на фоне повышенного внимания к экологии и роста цен на топливо. Это создает еще одно препятствие для достижения целей по экономическому росту, отмечает издание.

Провинция Цзянсу повысила тарифы почти для 30 крупных заводов на целых 0,5 юаня (семь центов) за киловатт-час. Ее южный сосед, Чжэцзян, планирует поднять тарифы для более чем 600 заводов, чтобы покрыть более высокие расходы на природный газ.

Но из-за подорожания электроэнергии Пекину будет еще труднее достичь показателя роста ВВП на уровне 5,5 процента, отмечают эксперты. Экономическое чудо Китая последних четырех десятилетий частично основывалось на дешевой угольной энергии. Но с конца прошлого года, стремясь уменьшить загрязнение воздуха и достичь климатических целей, местным властям разрешили повышать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

Ранее в США спрогнозировали “смертельно опасное” лето из-за нехватки электроэнергии. Энергоснабжение будет затруднено в Китае и Японии. Южная Африка готовится к рекордному году отключений. Европа также в шатком положении.

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