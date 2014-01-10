Экономика
У кого какой кошелек

Сообщение об этом разместило на своем сайте Межгосударственный статистический комитет стран Содружества.

В частности отмечается, что в октябре прошлого года этот показатель в среднем по России составил 30 тыс. 69 рублей, или 938,05 доллара по курсу на конец указанного месяца, а в Казахстане - 105 тыс. 948 тенге (676 долларов).

Несколько ниже заработная плата была в Беларуси - 5 477 569 белорусских рублей (592,5 доллара) и Азербайджане - 426,7 манат (543,63 доллара). Еще скромней был оценен труд граждан Украи­ны - 3 283 гривен (398 долларов) и Армении - 151 117 драм (372,31 доллара).

Самая низкая заработная плата в октябре прошлого года зафиксирована в Таджикистане - 752,44 сомони (157,7 доллара), Кыргызстане - 11 тыс. 374 сома - (234,33 доллара) и Молдове - 3 785,4 лей (290,02 доллара).

Из статотчета также следует, что во всех вышеперечисленных странах, кроме Армении, даже с учетом индекса потребительских цен, заработная плата достигла плюсовых значений.

Кстати, по статистическим данным Армения выпадает и из другой тенденции: заработная плата жителей столицы этой закавказской республики - Еревана - лишь на 8,8% превышает среднемесячный показатель в целом по стране, тогда как, к примеру, киевляне живут в полтора раза зажиточней своих соотеченственников. Еще выраженней эта разница в Таджикистане, где разница между Душанбе и регионами в октябре превысила 78%. Но самая большая разница в зарплате между провинциалами и жителями столицы отмечена в Российской Федерации - 90,8%. Вероятно, в целом для Москвы это является не столько плюсом, сколько минусом, так как возможность получить высокий заработок увеличивает миграционный поток в Белокаменную, а это в свою очередь обостряет многие социальные проблемы. Похожий процесс происходит и у нас, в Астане, где зарплата, как свидетельствует статистика, порой на 70% превышает среднереспубликанскую. Чтобы ликвидировать этот перекос, способ один - развивать экономику регионов.

Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

 

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