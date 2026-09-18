У кота появляется дом…

В такие минуты решение часто принимается сердцем. Накормить, согреть, спасти – естественное желание человека, которому небезразлична судьба живого существа. Тем более для ребенка встреча с бездомным животным может стать настоящим уроком милосердия и ответственности. Но между «спасти сейчас» и «оставить у себя навсегда» – большая дистанция.

Так можно ли брать кошку или собаку с улицы?

Казахстанский ученый-зоолог, териолог, кинолог, заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Республики Казахстан Константин Плахов считает, что принципиальной разницы между животным, подобранным на улице, и питомцем, взятым у прежних владельцев, с точки зрения ответственности человека нет. Главное начинается еще до того, как новый жилец переступит порог квартиры.

Первое, что советует специалист, – обсудить решение со всеми членами семьи. Причем речь идет не о молчаливом согласии в духе «ну ладно, пусть живет», а о готовности вместе принять изменения привычного уклада. Стоит заранее выяс­нить и то, нет ли у кого-либо аллергии.

– Нельзя относиться к животному как к предмету, взял, не понравилось – выкинул. Такие вещи недопустимы. Если уж взял живое существо, надо понимать, что жизнь изменится, – подчеркивает Константин Плахов.

И действительно, за умилительной фотографией спасенного котенка скрывается вполне прозаическая сторона жизни. Корм, лоток, прививки, обработка от паразитов, ветеринарная помощь. Собаке нужны прогулки и воспитание. Отпуск придется планировать с учетом того, с кем оставить питомца. А щенок вполне способен проверить на прочность тапочки, мебель и даже электрические провода.

Особенно важно помнить об этом родителям, когда инициатором «спасательной операции» становится ребенок. По наблюдению Плахова, детский восторг может быстро пройти, и тогда кормление, уборка, прогулки и все остальные обязанности перейдут к взрослым.

Поэтому честный вопрос перед появлением питомца должен звучать не «Хотим ли мы кошечку?», а «Готовы ли взрослые этой семьи заботиться о ней каждый день следующие годы?»

Даже если найденыш выглядит здоровым, бодро ест и охотно идет на руки, показывать его ветеринарному врачу необходимо. У животного с улицы неизвестны история вакцинации и состояние здоровья. Оно может быть носителем инфекций или паразитов, причем внешне это не всегда заметно.

Константин Плахов называет обращение к ветеринару одним из первых обязательных шагов после спасения животного. Врач определит состояние питомца, подскажет схему обработки от паразитов и вакцинации, а позднее – подходящее время для стерилизации или кастрации. Самолечением специа­лист заниматься категорически не рекомендует.

Если дома уже живут кошки или собаки, нового питомца тем более не следует сразу знакомить с ними. Понадобятся временное раздельное содержание и рекомендации ветеринарного врача.

Но медицинские вопросы – лишь половина дела. Иногда гораздо сложнее оказывается понять самого найденыша.

Жительница Талдыкоргана Лилия Манцева вместе с мамой почти два года подкармливает бездомного кота Ваську. На улице он живет уже примерно два с половиной – три года. Кот ласковый, но очень боязливый. В какой-то момент женщины решили: хватит Ваське подвальной жизни – пора домой.

Поскольку у Лилии уже есть две кошки, для найденыша организовали временное отдельное место в квартире сестры нашей героини. Сделали закрытый домик­ из коробки, поставили лоток, дали возможность спрятаться.

Поначалу все выглядело обнадеживаю­ще. Васька немного поел, иногда подходил к знакомым людям. Но большую часть времени сидел в темном углу. А ночью началось то, чего никто не ожидал.

Кот орал практически без остановки, царапал входную дверь, обдирал обои, метался по квартире, оставлял лужи и даже бросался на людей, кусал за ноги. Не помогло и присутствие мамы Лилии, которую Васька хорошо знал.

Утром его пришлось вернуть в привычный подвал. Теперь семья думает, что делать дальше.

Эта история хорошо показывает важную вещь: спасенное животное не обязано мгновенно оценить человеческое благородство. То, что человеку кажется теплой и безопасной квартирой, для кошки, годами жившей на улице, может оказаться незнакомым закрытым пространством, из которого невозможно выбраться. Страх не означает, что животное «плохое» или неблагодарное. Оно просто привыкло к совершенно другой жизни, и адаптация может оказаться гораздо сложнее, чем представляли себе его спасители.

Своя история есть у жительницы Алматы Нинель Ахметовой. Ее семья подобрала на улице молодого породис­того кота – по всей видимости, когда-то домашнего и выброшенного хозяевами.

Первым делом найденыша отвезли к ветеринару. Выяснилось, что кот совсем молодой – ему было около года.

Сначала все складывалось спокойно. Но уже через несколько дней начались проблемы. У животного возникло сильное расстройство пищеварения, кот перестал пользоваться лотком. Хозяйке приходилось постоянно убирать квартиру. По ночам новый питомец кричал и пытался открыть входную дверь. Причем двери он действительно умел открывать, прыгал на ручку и таким образом выбирался из комнаты.

Однажды кот стащил со стола сыр. Когда Нинель попыталась забрать добычу, животное прокусило ей палец.

Семья попробовала передать кота другим людям, однако те вскоре вернули его обратно. Казалось, что найти общий язык с четвероногим бунтарем практически невозможно. В итоге животное поселилось у мамы Нинель, живущей на даче. И именно там история получила совсем другой финал.

Новая хозяйка оказалась очень терпеливой. Она постепенно приучила его к определенному порядку и нашла подходящий­ для него образ жизни. Со временем агрессия исчезла. Теперь бывший хулиган по вечерам спокойно смотрит телевизор вместе с хозяйкой и больше не пытается воровать еду со стола.

Получается, кот вовсе не был «неисправимым». Ему понадобились подходящие условия, время и человек, готовый пережить трудный период адаптации.

Именно это слово Константин Плахов повторяет трижды, говоря о воспитании животного: «терпение, терпение, терпение».

Особенно это важно в первые недели и месяцы. Животному приходится учиться жить по новым правилам, а человеку – понимать его сигналы. Собаку необходимо воспитывать и дрессировать. Если хозяин не справляется самостоятельно, Плахов советует обратиться в кинологический клуб или к специалисту по дрессировке.

Но и кошке потребуется время, чтобы освоить новую территорию, лоток, место для сна, режим кормления и, главное, научиться доверять людям.

Отдельная тема – финансовая сторона вопроса. Домашнее животное – это не только любовь и радость, но и постоянные расходы. Качественный корм, прививки, ветеринарные осмотры, обработка от паразитов, стерилизация или кастрация, лечение в случае болезни – все это становится частью семейного бюджета.

Так брать или не брать? Константин Плахов не разделяет категоричного мнения, что к домашней кошке или собаке, оказавшейся на улице, нельзя даже прикасаться. Такое предостережение прежде всего относится к диким животным. Подобрать бездомную кошку или собаку, по словам специалиста, вполне возможно.

– «Не прикасаться» – это про диких животных, например, в парке никоим образом не надо трогать ежа. А подобрал – ничего страшного. Но надо понимать, что для животного в доме должны быть созданы соответствующие условия, – говорит Константин Плахов.

Наверное, в этом и заключается главный ответ. Брать животное с улицы можно. Иногда именно встреча у подъезда, во дворе или возле мусорных контейнеров становится началом удивительной дружбы на долгие годы. Но спасение не заканчивается миской корма, теплой подстилкой и фотографией нового питомца в семейном чате. С этого все только­ начинается.