На один день петропавловский Qyzyljar Creative Center превратился в большую мастерскую, где оживали цветы, застывали в прозрачной смоле воспоминания о лете, рождались куклы и украшения с тайными посланиями. Фестиваль QYZYLJAR QOLONER собрал мастеров Северо-Казахстанской области, доказавших, что у ручной работы есть не только душа, но и вполне современное экономическое будущее.

фото Qyzyljar Creative Center

Здесь можно было задержаться надолго. Рассмот­реть куклу в нарядном национальном платье, разглядеть крошечные цветы внутри прозрачной елочной игрушки, примерить браслет из натуральных камней или узнать, как с помощью азбуки Морзе передать послание на японском бисере. У каждого изделия – своя история, у каждого мастера – собственный путь в мир творчества.

QYZYLJAR QOLONER объединил ремесленников, дизайнеров и молодых авторов, которые ищут новые формы самовыражения, переосмысливая традицион­ное прикладное искусство через современный дизайн. Здесь соседствовали изделия из дерева, фетра, эпоксидной смолы, бисера, интерьерные композиции, украшения и вязаные игрушки. Выставка-ярмарка стала одновременно вит­риной авторских работ и возможностью познакомиться с людьми, для которых творчество давно превра­тилось в нечто большее, чем увлечение.

Участники фестиваля также обсудили перспективы креативной экономики, маркетинг и продвижение изделий ручной работы. Прошли и мастер-классы. Так, Адия Молдажанова показывала, как создавать браслеты из натуральных камней, Екатерина Медведева – украшения из бисера, студия Vesna знакомила гостей с искусством цветочных композиций.

Но, пожалуй, самое интересное на таких фестивалях – истории мастеров.

Гаухар Сагитова, например, бывший медицинский работник. На пенсии она открыла в себе совершенно новое призвание.

– Год назад начала делать снегурочек. Очень понравилось. Потом взялась за казахских национальных кукол. Теперь участвую с ними во всех выставках, даже в Астане представляла нашу область. Это мое хобби, оно приносит мне радость, – рассказывает мастерица.

Куклы Гаухар не покупает готовыми и не собирает по чужим образцам. Каж­дую придумывает сама: рассчитывает размеры, подбирает узоры, продумывает костюм. На первую работу ушел почти месяц, слишком много было неизвестного. Теперь опыт помогает, но главное остается прежним – авторский замысел.

Особенно дорог мастерице один семейный проект. Внучка захотела куклу в национальном платье, и они решили сделать ее вместе. Девочка с нетерпением ждала окончания работы, а результат порадовал обеих.

Вот так ремесло становится еще и способом передать семейную память, интерес к национальной культуре и радость совместного творчества.