В своем выступлении аким области, председатель областной ассамблеи народа Казахстана Нурлан Ногаев отметил, что сегодня народ Казахстана объединен общим стремлением – жить в свободной и процветающей стране. Национальное единство, мир и согласие – наши незыблемые ценности и главные условия успеха в социально-экономическом развитии. Заместитель председателя, заведующий секретариатом областной АНК Гайса Капаков подчеркнул, что обсуждение вопроса о национальной идее шло все годы независимости. Благодаря дальновидности и мудрости Президента Нурсултана Назарбаева сделан единственно правильный выбор. Идея «Мәңгiлiк Ел» имеет поистине народные корни. Она созвучна чаяниям людей всех возрастов и национальностей. Сегодня – это мироощущение, в котором соединен опыт объединительной работы старших поколений с креативностью и устремленностью в будущее нашей молодежи.

Секретарь областного маслихата Малик Кульшар, руководители этнокультурных объединений, участники соревнований по шорт-треку на Сочинской Олимпиаде Айдар Бекжанов и Абзал Ажгалиев говорили о том, что идея общеказахстанского дома соединила такие понятия, как народ и страна, провозгласив общ­ность истории, культуры и языка. С «Мәңгiлiк Ел» люди связывают надежды на благополучие и дальнейшее повышение качества жизни.

Книга «Халык лебiзi», в которой собраны пожелания казахстанцев – жить и трудиться в независимой и конкурентоспособной стране, передана в Приуралье из Мангыстауской области. Теперь она отправится в Караганду. На сцене звучали стихи о Родине, исполнялись танцевальные композиции. И повсюду патриотические песни вместе с артистами пел весь зал. Участники акции призвали земляков дорожить духовными ценностями и как истинным патриотам беречь свой край и родную страну.

Людмила КОРИНА,

Западно-Казахстанская область