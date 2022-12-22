У меня другого выбора нет – Куантыров готов продолжать работать министром

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«Конечно, готов, у меня другого выбора нет», – заявил Алибек Куантыров в кулуарах Сената Парламента.

Журналисты поинтересовались, над чем он намерен работать в новом году.

«Будем работать, конечно, над укреплением экономической политики, в целом, над правильной реализацией поставленных задач, потому что у нас весьма хорошие цели стоят, у нас в стратегиях это прописано, в программных документах», – поделился он.

При этом он указал с сожалением, что «буксует» реализация либо на центральном уровне, либо на местах.

«Сейчас это всё нужно комплексно проводить, всю эту политику. Будем надеяться на лучшее, но мы не должны упускать и вероятности ухудшения ситуации, многие факторы во всем мире, это именно внешние факторы. У нас, слава Богу, в стране стабильно всё, но есть определенные вызовы, которые идут извне. Мы уже столкнулись (с ними – прим. ред.) во время пандемии, в текущем году, и, конечно, к этому нужно быть готовыми и экономически, и, в целом, по социальным обязательствам. Я думаю, это не только работа Правительства, это обязанности каждого гражданина заботиться о своей стране», – уверен глава МНЭ.