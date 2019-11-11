Гасить... на приемлемых условиях

В Сенате на заседании в форма­те «круглого стола» вновь решили обсудить проблемы коллекторской деятельности. В рамках встречи прозвучали вполне логичные предложения о том, что негоже ранее судимым заниматься «прессованием» долж­ников. Предложено допускать к взаимодействию с должниками коллекторов, имею­щих как минимум среднее образование и другие инициативы.

Как отметила сенатор Ольга Перепечина, несмотря на некоторые улучшения в банковской сфере, качество банковских активов продолжает ухудшаться, и при наличии значительных сумм просроченной задолженности очень остро встает вопрос совершенствования правового механизма по их возврату.

В развитых странах уже давно существуют коллекторские организации, которые стали полноправными субъектами финансовой системы. Деятельность коллекторских агентств освобож­дает кредиторов от ситуаций, связанных с неплатежеспособностью экономических­ агентов, и в правовом поле обеспечивает возврат кредиторской задолженности, тем самым способствуя развитию цивилизованных рыночных отношений и нормальному функционированию экономики в целом. Кроме того, добросовестные коллекторские агентства облегчают процесс взыскания задолженности, более индивидуально подходя к каждому должнику, в обязательном порядке учитывая его финансовые возможности.

– В выигрыше оказываются и банки, которые освобождаются от рутинной работы по взысканию, и должники, которые получают возможность погашения задолженности на приемлемых для них условиях, – констатировала сенатор.

О том, кто остается в выигрыше в процессе взаимодействия коллекторов с должниками в нашей стране, рассказал заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков. По его словам, в прошлом году в Нацбанк поступило 230 обращений с жалобами на действия коллекторов, при этом за первые 5 месяцев текущего года было рассмотрено 157 прошений.

– К наиболее распространенной тематике обращений можно отнести следующие вопросы: передача информации о наличии задолженности третьим лицам, осуществление недобросовестных действий по отношению к должнику, непредоставление по требованию клиента информации и копий документов, подтверждающих полномочия коллекторского агентства, отказ в предоставлении оптимального графика платежей должнику, – сказал Олег Смоляков.

Также в списке отсутствие обязательной аудиофиксации телефонных переговоров коллекторского агентства с долж­ником, в ходе которых к последнему могут совершаться противоправные действия. Ну и «вишенка на торте» – конфликт норм Закона «О коллекторской деятельности» с трудовым законодательством в части увольнения работников, нарушивших правила осуществления коллекторской деятельности.

С учетом всего вышеизложенного Нацбанк подготовил предложения по совершенствованию коллекторской деятельности, причем это предложения, которые могут потребовать как изменений в законодательстве, так и те, что могут быть реализованы непосредственно сами­ми коллекторскими организация­ми без законодательных изменений.

Итак, предлагается предоставить коллекторскому агентству право взаимодействовать с третьими лицами только в целях установления местонахождения или контактных данных должника.

– То есть в этом случае к третьим лицам могут обращаться коллекторские агентства, при других – они должны взаимодейст­вовать с самим долж­ником или лицом, которое уполномочено на представление его интересов, близкий родственник и так далее, – пояснил Олег Смоляков.

Но, как выяснилось, третьими лицами зачастую бывают не близкие или родственники долж­ника, которых донимают коллекторы. По информации старшего помощника Генерального прокурора РК Кайрата Раи­сова, распространены случаи, когда должникам звонят не коллекторы, а третьи лица, которые владеют полной информацией по их банковским долгам и требуют вернуть деньги, угрожая в противном случае сжечь имущество!

– Мы сталкиваемся с тем, что видим номер телефона, человеку звонят и отправляют угрожаю­щие сообщения, но непонятно, кто. Но требуют по конкретному долгу. Нацбанк, располагая сведениями о конкретном долге по конкретному лицу, может спросить у коллекторской организации, кто из сотрудников это был? Если не его сотрудник, то каким образом информация перешла к третьим лицам? – задал резонный воп­рос Кайрат Раисов.

Как бороться с этим явлением, на заседании не решили, хотя некоторые сенаторы предлагали штрафовать агентства, которые допустили утечку информации.

По словам Олега Смолякова, в этом случае как раз и важно закрепить норму о том, чтобы звонки совершались только с телефонных номеров, заявленных коллекторским агентством в уполномоченный орган.

– То есть регистрация предус­матривает определение телефонных номеров, – уточнил он.

Также предлагается исключить из законодательства понятие «первичный контакт» и обязанность сообщать должнику номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств.

– Этот вопрос предлагается, потому что часто бывают случаи, когда очень сложно доказать, был ли это первичный либо это уже последующий контакт, поэтому при каждом контакте предлагаем обязать коллектора сообщать всю необходимую информацию о себе.

Необходимо также ограничить взаимодействие коллекторского агентства с работодателями должника только посредством письменных почтовых уведомлений.

Эти и другие подходы поддерживает и главный надзорный орган. Старший помощник Генерального прокурора Кайрат Раисов рассказал, что казахстанцы предоставляют аудиозаписи своих разговоров с коллекторами, от которых, как он выразился, «уши вянут». Что касается требований к образованию, то их нет.

– Есть требования к руководящему составу, но не к самим работникам. Если они взаимодействуют с людьми, то должны изъясняться понятно и вежливо, не нарушая закона и не унижая. Надо, чтобы к коллекторам было требование о несудимос­ти. Может, он убийца или насильник, – привел аргумент Кайрат Раисов.

К слову, за последние 3 года, по его информации, было возбуждено около 15 уголовных дел в отношении коллекторов.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

Среди предложений Нацбанка – установить для коллекторского агентства обязательное минимальное требование собственного капитала. Сейчас минимальные требования существуют, в международной практике такие требования есть. Поэтому одно из предложений – установить требования не ниже 10 млн тенге.

Такой порог несколько смутил сенатора Гумара Дуйсембаева. Он заподозрил, что за таким огра­ничением кроется стремление не допустить на рынок коллекторских агентств начинающие агентства.

Председатель ОЮЛ «Союз коллекторов Казахстана» Юрий Ли сообщил по этому поводу, что от банков и населения ранее поступало множест­во жалоб на коллекторов, у которых у самих были неисполненные долги и обязательства.

– С этой точки зрения мы посмотрели, каким образом можно ограничить допуск этих лиц на рынок, так как они не имеют возможности ни офис оплачивать, ни работников нанять и платить им зарплату. На наш взгляд, если лицо может поставить в собственный капитал какие-то деньги для того, чтобы показать свою платежеспособность, то это будет говорить о том, что данное лицо можно допускать к рынку, – сказал он.

По его мнению, уставной порт­фель в 10 млн тенге свидетельствует о профессиональном подходе к своей деятельности, признаками которой являются филиальная сеть, оборудование по аудио- и видеофиксации.

– Вообще, кредиторы настаи­вали на 20 миллионах тенге. Мы пока стоим на этой цифре – 10 миллио­нов, – сказал Юрий Ли.

Сенатора Гумара Дуйсембаева эти доводы не убедили.

– Мне кажется, что все же идет ущемление. Мы говорим о развитии малого бизнеса, в это же время обсуждаем 20 миллионов, 10 миллионов. В этой части ущемляем, – считает он.

Точку в диспуте поставил зам­пред Нацбанка Олег Смоляков. Определение порога в уставном капитале – отнюдь не ноу-хау.

– В законодательстве Российской Федерации также есть минимальный уставный капитал. Мы ничего нового не придумываем. Какой-то входной билет должен быть, на наш взгляд. Тем более усиливается требование к аудиофиксации и техническому оснащению данных организаций, – сказал Олег Смоляков.

ВСЕОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как уже было сказано, разработаны и предложения, которые не потребуют изменений в законы. Так, рекомендуется создание сall-центров или телефонов доверия для того, чтобы ассоциации могли са­мостоятельно отрабатывать те жалобы, которые поступают на деятельность коллекторских агентств. То есть посредством автоматизации процесса взаи­моотношений коллектора и должника свести к минимуму эмоциональную сторону таких отношений.

Прошедшее в Сенате заседание «круглого стола» показало, что практика применения принятого в 2017 году Закона «О коллекторской деятельности», призванного регулировать, регламентировать и защитить наших граждан от противоправных действий коллекторских агентств, выкристаллизовала проблемы, которые не были учте­ны существующим законом.

– К сожалению, сегодня очень много жалоб и нареканий в адрес работы коллекторских агентств, когда под одним юридическим адресом зарегистрированы 2–3 агентства, не несущих ответственности перед банками второго уровня, которые взяли портфель для досудебного урегулирования споров. Сегодня этот рынок очень уязвим и непосредственно связан с интересами наших граждан. К сожалению, есть и мошеннические действия наших субъектов бизнеса, которые выходят на этот рынок, прикрываясь коллекторским агентством с хорошей репутацией, но осуществляя противоправные действия, – констатировала сенатор Ольга Перепечина.

А пока ситуация такова – 9 октября 2019 года Всемирным экономическим форумом опуб­ликован доклад о глобальной конкурентоспособности-2019. Казахстан в этом рейтинге занял 55-е место из 141, при этом по фактору финансовой системы – 104-е место. По мнению сенаторов, объясняется такой рейтинг низким объемом кредитования частного сектора, страховых премий, включая страхование жизни, ограниченным доступом к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий.

– И надежность банков оценивается на низком уровне – 121-я позиция из 141. Здесь, наверное, надо сделать, чтобы банки были заинтересованы в своих клиентах, а также стимулировать самих граждан, чтобы они были добропорядочными клиентами, – сказал сенатор Нурлан Кылышбаев.