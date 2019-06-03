У монумента "Байтерек" появилась комфортная зона ожидания
У монумента "Байтерек" открыли комфортную зону ожидания, где можно отдохнуть, зарядить мобильные телефоны и подкрепиться в уютном кафе. Также здесь установили кассу и место для колясок, сообщает Vechastana.kz.
Открывается "Байтерек" теперь на час раньше — в 9 утра — и работает до 10 вечера, отмечается в информации.
"В летний период у нас очень большой поток гостей. Если в среднем в день монумент посещает около двух тысяч человек, то в летние дни — 3 500. Нередко на улице формируются большие очереди из желающих посетить монумент, они были вынуждены стоять под дождем, в жару - под солнцем. Теперь мы установили шатры для комфортного ожидания", — рассказала заместитель директора ТОО "Астана-Байтерек" Асемгуль Оспанова.
Также в холле монумента вместо картинной галереи вскоре заработает туристический информационный центр, консультанты которого будут рассказывать об интересных маршрутах и достопримечательностях столицы. Здесь же установят и инфокиоски.
Стоимость билета, куда входит и экскурсия, остается прежней: 700 тенге — для взрослых и 300 тенге — для детей.