«В XXI веке Казахстан должен стать нацией сильной духом и телом, интеллектуально и физически развитой, с экономикой в десятке сильнейших экономик мира». В октябрьском Послании народу Президент ­Касым-Жомарт Токаев наметил срок достижения этой цели – 2050 год.

фото предоставлено КазАСТ

– Такие цели нам по плечу. Для тех, кто сомневается, напомню слова американского президента Франклина Рузвельта, произнесенные им в годы Великой депрессии: «Америка станет самой богатой страной в мире, как станет самым богатым и каждый американец», – сказал на встрече с журналистами, посвященной Посланию, президент Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов. – Сегодня Америка – самая богатая страна на планете, но прежде всего она богата творческими людьми, открытиями, которые двигают вперед все человечество.

По словам Закирьянова, даже в трудные времена глава американского государства был полон оптимизма, и мечты его воплотились в жизнь. Наша же, казахстанская, ситуация совершенно другая, чем в США 30-х годов прошлого века – у нас есть успешно развивающаяся экономика, выверенная внешняя политика, сплоченный и образованный народ. Все это позволяет нам взять мощный старт и рвануть в будущее.

– В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства предложил нам новую модель развития нации в XXI веке. По сути, новую национальную идею: мы должны стать народом, у которого главным богатством будет не нефть, а мозги, главным ресурсом развития страны – человеческий капитал. И академия, из стен которой выходят востребованные специалисты, педагоги и менеджеры, не останется в стороне от ее реализации и внесет свой вклад в подготовку современных кадров, в создание того самого человеческого капитала. На заседании ученого совета 20 ноября 2026 года мы утвердили важную амбициозную программу «Спортивный Гарвард Казахстана – 2044». Почему – 2044? Это будет год славного юбилея академии – ей исполнится сто лет! И мы планируем к этому сроку стать одним из лучших спортивных университетов­ мира. Мы хотим, чтобы за знаниями о спорте, физической культуре, туризме и госте­приимстве к нам приезжала молодежь со всего мира – мы уверены, что именно у нас она будет получать теоретический и практический багаж, равноценный тому, который дают своим воспитанникам вузы уровня Гарварда, – отмечает Кайрат Закирьянов.

КазАСТ уже сейчас занимается поис­ком талантливых детей – перспек­тивных спортсменов, которым нужна моральная и материальная поддерж­ка старшего поколения. С этой целью в академии создана организация «Спорт. Консалтинг. Форум». О ней президент академии готовится сделать доклад на конгрессе Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. Эти дети в будущем будут учиться в казахстанском спортивном Гарварде. Для реализации идеи в КазАСТ учредили десять отделений по разным видам спорта, которые возглавили легендарные отечественные спортсмены – Илья Ильин, Нелли Ким, Серик Конакбаев, Дмитрий Баландин и другие.

Конечно, такие планы подкрепляются заботой о соответствующей материально-технической базе вуза – планируется начать строительство новых спортивных арен, таких как легкоатлетический манеж, новый олимпийский бассейн, конно-спортивная база, а также стадион для игры в поло. Это аристократическое развлечение, по мнению Кайрата Закирьянова, зародилось в древние времена именно в Дешт-и-Кипчаке, откуда и пошла традиция верховой езды.

В планах вуза и новый академический кампус. Его хотят построить либо в Конаеве, либо в новом городе Алатау. Важно, что КазАСТ рассчитывает только на собственные возможности и участие инвесторов.

А пропагандировать идею будущего спортивного Гарварда будут сами молодые ученые и студенты, которые к 2044 году наберутся педагогического и научного опыта. Сейчас они объединились в комитет, чтобы помочь руководству академии сформировать команду высококвалифицированных преподавателей для вуза будущего, владеющих современными методами обучения и имеющих большой практический опыт.

– Наш Президент начал огромную работу. Касым-Жомарт Кемелевич хочет перестроить наше мышление, чтобы все граждане поняли: материальные богатства важны, с этим трудно поспорить, но они должны служить нашему духу, творчеству, патриотизму, – подчеркивает Кайрат Закирьянов. – Мы, люди интеллектуального труда – ученые, педагоги, наставники молодежи, – должны помочь Главе государства успешно провести начатые преобразования.