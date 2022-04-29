"У нас есть такая привычка": Токаев предостерег от забалтывания понятия "Новый Казахстан"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о проводимых в стране реформах и их роли, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства отметил, что Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире.

«Само понятие Нового Казахстана ни в коем случае забалтывать нельзя. У нас есть такая привычка – появляется некая политическая инновация, и вокруг этого разворачивается дискуссия, и затем эти дискуссии превращаются в болтовню, то или иное понятие, термин или политическая категория попросту забалтывается и становится совершенно неинтересной для наших граждан и особенно для молодежи», – отметил Президент.