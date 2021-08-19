У нас нет никаких тайн – Мишустин о взаимодействии с Казахстаном

Политика
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Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента Казахстана.



В ходе встречи Елбасы отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами.

"Сейчас мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия совместно преодолевают трудности, связанные с распространением коронавируса, его последствиями, отражающимися на экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным. Советовались, "сверили часы". Будем продолжать работать", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Первый Президент Казахстана затронул вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития региональной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Михаил Мишустин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплый прием и передал добрые пожелания от Президента Российской Федерации.



Председатель Правительства РФ рассказал об итогах проведенных переговоров и встреч в ходе своего визита в Казахстан.

"Мы активно обсудили двустороннюю повестку. Хочу сказать, что за первое полугодие текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 34%. Мы превысили допандемический уровень на 20%. До конца года хотим достигнуть цифры в более чем 20 миллиардов долларов", - сказал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ поделился впечатлениями от казахстанских решений в сфере цифровизации, а также остановился на вопросах реализации совместных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Вчера осмотрел центр, который коллеги организовали для «электронного правительства». Очень интересные наработки. Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн, мы также взаимно открыты: мы показываем, что сделали у себя в координационном центре Правительства России. Но вчера меня поразило с какой скоростью у вас внедряют самые современные решения. По коронавирусу мы делаем все возможное, чтобы бороться с этой непростой инфекцией. Сегодня «Sputnik V» производится на Карагандинском фармацевтическом заводе. Более 5 миллионов доз произведено. Это очень серьёзная работа. В заключение отмечу, что мы дорожим нашими братскими добрососедскими отношениями. Мы намерены и дальше всячески развивать как наше двустороннее сотрудничество, так и наши отношения в рамках ЕАЭС", - сказал Мишустин.

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